Destaca por su belleza y el amor a su familia Así es Natalia, la desconocida hija de Carlos Sobera que ha hecho una visita muy especial a su padre en el trabajo La joven de 16 años se pasaba este fin de semana por la grabación de 'First dates Hotel', programa del que también forma parte su hermana Arianna

Si hay algo que caracteriza a Carlos Sobera en el terreno personal, esa es su faceta de padrazo y el tremendo orgullo que siente cuando tiene cerca a una de las mujeres más importantes de su vida. "Y mi hija vino a vernos a First dates Hotel", desvelaba el popular presentador vasco este sábado por la tarde en su perfil público. Un texto que acompañaba con la entrañable y divertida imagen de su encuentro con Natalia, quien le ha hecho una visita muy especial en el trabajo.

El ataque de pánico de Carlos Sobera y su comentado arrebato con Jesús Calleja

La joven de 16 años es todavía una completa desconocida para el gran público, pero quien sabe si en un futuro no muy lejano decide seguir los pasos de su progenitor en el mundo del espectáculo. Desde luego, belleza no le falta y la cámara está de su parte, como demuestran estas y otras fotos anteriores de los últimos meses donde hemos podido verla. Sin embargo, esta vez, ella no parecía estar muy convencida del posado y respondía al momento: "Salgo fatal, papá", le decía a modo de queja sin perder la complicidad.

Otras reacciones a la instantánea llegaban de amigos íntimos de la familia, como era el caso de Elsa Anka: "Bonita ella. Y un baberito para papá, ¿eh? Claro que sí", le transmitía con humor la mítica presentadora a su compañero mientras le guiñaba un ojo. También Arianna Aragón, hermana de Natalia, dejaba un comentario de lo más cariñoso tras ver la estampa: "Os adoro, ¡Olé qué arte!", les transmitía con mucho afecto.

La divertidísima 'pool party' de disfraces de Carlos Sobera junto a su mujer y otros VIPs

Precisamente, la hijastra de Sobera también forma parte del programa de citas que graba actualmente Mediaset en Moraira (Alicante)​, donde la modelo y actriz ejerce como camarera y deslumbra con impresionante atractivo físico. Pero volviendo a Natalia, nació el 27 de abril de 2008 fruto del amor del comunicador vizcaíno y la productora televisiva Patricia Santamarina, quienes llevan juntos casi dos décadas y nueve años casados (esta semana han cumplido su noveno aniversario de boda).

A la joven le encanta viajar con los suyos, a los que adora, por cualquier rincón del mundo que se tercie en un momento dado. "Mi hija y yo en Turquía", contaba hace un par de semanas el conductor de Supervivientes, inmortalizándose juntos durante su estancia allí. No cabe duda que Carlos Sobera es un enamorado de este país, pues hace no mucho tiempo también disfrutó con su esposa de los encantos únicos que ofrece Estambul.

Carlos Sobera presume de las tres mujeres de su vida

El verano pasado, el matrimonio y su hija cruzaron el charco y se fueron hasta las Bahamas durante las vacaciones, compartiendo entonces un álbum muy significativo del afecto que los une. "Fin de un viaje maravilloso... con encuentros y desencuentros pero con ¡mucho amor, alegría, disfrute y diversión!", escribía Patricia, que en una de las fotos recibía un tierno beso de la adolescente en la mejilla mientras navegaban en barco. "¡Por muchos más! Te quiero infinito", sentenciaba.

Carlos Sobera manda un cariñoso mensaje a Ana Rosa Quintana tras conocerse su enfermedad