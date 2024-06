El mono de Edurne lo tiene todo: favorece a altas y bajas, no pasa de moda y está rebajado

A punto de empezar su gira de verano, Edurne encara el comienzo de la temporada de sol dando una nueva lección de estilo. La cantante, que cambió hace unos meses su trabajo en Got Talent por La Voz Kids, es siempre una de las mejor vestidas de la alfombra roja nacional. Como suele suceder, en su estilo se puede identificar una dualidad entre los looks vistos en televisión y sobre el escenario y los que luce en actos y eventos más tranquilos. Abanderada de la belleza natural, la madrileña ha compartido en sus redes sociales una de sus últimas adquisiciones, un diseño con sello español que convencerá a esas chicas que buscan una alternativa al vestido para sus looks veraniegos. ¿Lo mejor? Es una apuesta ajena a las tendencias que, además, está de rebajas.

Llevando a su terreno la fórmula del menos es más, la cantante y presentadora ha incluido en su armario un mono sin mangas y con bajo cropped (un corte que se mantiene ligeramente por encima del tobillo y que favorece tanto a mujeres altas como bajas). La prenda incorpora un cierre de botones en la parte superior y un ligero fruncido en la cintura, un detalle que juega a favor del cuerpo al destacar de manera sutil la cintura. La firma española detrás del diseño es Pedro del Hierro, marca de cabecera entre algunas de las mujeres más elegantes de nuestro país, de Tamara Falcó a la Reina Letizia. Confeccionado en algodón 100%, el mono está actualmente de rebajas: el precio original es de 189 euros pero se encuentra a la venta por 132 euros, un 30% de decuento. Si bien en las fotografías compartidas por Edurne la prenda parece ser de color blanco, realmente presenta un color rosa pálido o rosa cuarzo, una tonalidad idónea para resaltar el bronceado en la temporada de sol.

Si bien desde la marca proponen combinar el mono con unas sandalias planas en color negro, Edurne ha preferido introducir un toque formal a la prenda. Esta vez, ha elegido unas sandalias de tacón, eso sí, en color negro. El modelo, sencillo y atemporal con hebilla al tobillo, es de la firma española Maksu. Como contraste, destaca la pedicura en blanco. En la imagen publicada por la artista no hay accesorios a la vista más allá de dos sencillas pulseras. El look de belleza subraya ese aire desenfadado y sencillo del estilismo: melena lisa y sin artificios y maquillaje centrado en los labios, con mejillas melocotón y máscara de pestañas. ¿El resultado? Un look exprés tan funcional como favorecedor que deja claro que en verano hay vida más allá de vestidos de flores y que no es necesario dedicar mucho tiempo para conseguir un estilismo todoterreno.