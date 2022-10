Carlos Sobera presume orgulloso de su familia: así son las tres mujeres de su vida

Loading the player...

Carlos Sobera no puede ocultar que es un orgulloso padre de familia. Casado desde 2015 con Patricia Santamarina en una preciosa ceremonia civil en las playas de México, la pareja tiene en común a su hija Natalia, de 14 años. La esposa del presentador tiene además una hija mayor, Arianna, fruto de una relación anterior con Rody Aragón, una mujer que tiene ya 24 años y que es para Carlos Sobera una hija más, dado el fuerte vínculo que mantiene con ella. Los cuatro acaban de asistir a la premiere del musical Matilda que se ha celebrado en Madrid, y en donde el periodista ha posado orgulloso al lado de sus chicas en la alfombra roja. ¿Quieres conocer a las tres mujeres que ocupan el corazón del presentador de First Dates? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

