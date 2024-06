Todo lo que sabemos de Kate Middleton cuando se han cumplido dos meses desde que anunció que tenía cáncer

Desde que Kate Middleton conmocionó al mundo el pasado 22 de marzo con un valiente vídeo en el que contó que tenía cáncer, ha estado recluida en su casa en la más estricta intimidad y privacidad mientras sigue adelante con su tratamiento de quimioterapia preventiva. Durante este tiempo, el Palacio de Kensington, donde los príncipes de Gales tienen instalada su oficina, se ha visto desbordado por decenas de miles de mensajes y regalos de simpatizantes que le desean que se mejore pronto. Cuando se han cumplido dos meses desde que se supo de su enfermedad analizamos todo lo que sabemos de la princesa Kate.

El equipo real que se encarga de la correspondencia de Palacio se ha sentido “muy conmovido” por el amor y afecto mostrado hacia la Princesa, según señala el Daily Mail. Hay que recordar que el último acto oficial en el que se la vio en público fue el pasado 25 de diciembre de 2023 y desde enero lleva retirada de la vida institucional. Todas las misivas que van dirigidas a miembros de la Familia Real son gestionadas por la Oficina de Correos de la Corte. En una semana normal pueden recibir hasta mil cartas, una cifra que se ha superado significativamente desde que se revelaron los problemas de salud de la Princesa.

¿Cuándo será su ansiado regreso?

Las actualizaciones llegan con cuentagotas, pero recientemente las amistades de Kate Middleton han desvelado cuándo podría producirse su ansiada reaparición y vuelta al trabajo. “Los amigos con los que he hablado en los últimos días sugieren que tal vez no volvamos a ver a Catherine hasta el otoño, y solo si entonces se ha recuperado por completo”, ha apuntado Richard Ede, editor del Daily Mail. Personas cercanas al heredero al trono y a su esposa también han contado que se han puesto en pausa pasos como el nombramiento por primera vez de un director ejecutivo que se encargue de la gestión de los Gales. Este y otros planes son secundarios y solo se retomarán con Kate recuperada porque no quieren presionarla. Su círculo cercano insiste en que lo primordial es que mejore.

Aunque no la veamos, esto no quiere decir que Kate Middleton no esté trabajando desde casa realizando tareas de despacho. Está especialmente volcada con la Fundación Real para promover la inversión en el cuidado de la salud mental en la primera infancia, una causa con la que está profundamente comprometida a través de la campaña Shaping Us. “Ha sido una enorme prioridad para la Princesa y ha estado informada en todo momento de su desarrollo y ha visto el informe”, aseguró una fuente de Palacio al Daily Mail.

Que se mantenga al día de sus asuntos es una buena señal como también lo ha sido saber que el príncipe Guillermo, quien sí que ha retomado su agenda institucional aunque no de manera intensa, pudo pasar una noche fuera de casa durante su visita oficial a Cornualles algo que no había hecho desde que su mujer se sometió a una operación abdominal en enero. En su paso por las islas Sorlingas dijo que su mujer se encuentra “bien” en medio de este proceso que afronta con optimismo. También ha participado en una fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham, donde contó con el apoyo de sus primos Beatriz y Eugenia de York, hijas del príncipe Andrés; Peter Phillips y Zara Tindall, hijos de la princesa Ana.

En estos dos meses, el príncipe Guillermo también ha participado en un acto junto a su padre en la que fue su primera cita pública desde que se supo que Carlos III de Reino Unido tenía cáncer. El jefe del Estado nombró al heredero al trono coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército.

En esta complicada etapa que atraviesa la Princesa de Gales ha habido también momentos para la celebración como han sido los cumpleaños de sus hijos Charlotte y Louis y su aniversario de boda. El 29 de abril cumplió trece años de casada, fecha que se enmarcó con una foto inédita del día de la boda, sus hijos han vuelto a sus clases y disfrutan de algunas de sus aficiones como es el fútbol, deporte del que el primogénito de la familia Gales es un auténtico forofo.

En el horizonte hay otra cita que es bastante probable que Kate Middleton se pierda.El próximo 7 de junio es la boda del duque de Westminster, Hugh Grosvenor, y Olivia Henson en la catedral de Chester. El novio, el hombre más rico de Reino Unido, padrino del príncipe George y muy unido por lazos de amistad a la Familia Real británica, contará con la presencia de 400 invitados entre los que estará el príncipe Guillermo, quien ejercerá un papel destacado ya que será el acomodador, la persona que se encarga de recibir a los asistentes y los acompaña hasta su sitio.