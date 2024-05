Así es el trabajo de Kate Middleton desde casa mientras el príncipe Guillermo se une a sus primas en Buckingham

El príncipe de Gales hace semanas que ha retomado su agenda después de que Kate Middleton anunciara públicamente que tiene cáncer. Desde entonces, las noticias sobre su evolución llegan con cuentagotas, normalmente a través de los esperanzadoras pero escuetas respuestas de su marido cada vez que alguien le pregunta por ella en un acto público. El Palacio de Kensington, coincidiendo con el lanzamiento de un proyecto en el que la Princesa se ha implicado personalmente, ha aprovechado para romper esa burbuja de hermetismo y dar algunos detalles sobre cómo continúa trabajando desde su casa y si se espera una pronta reincorporación a la vida pública.

Ya en marzo, antes de que comunicase el fatídico diagnóstico, palacio aseguró que Kate hacía todo el trabajo que podía desde casa, en especial estaba implicada en los trabajos de la Fundación Real para promover la inversión en el cuidado de la salud mental en la infancia temprana, una causa en la que está profundamente comprometida a través de la campaña Shaping Us que ha impulsado. La publicación de un informe de esta fundación sobre los beneficios que reportarían a la economía nacional apostar por la salud mental infantil ha sido la oportunidad para que Kensington confirmase que la mano de la princesa de Gales se encuentra detrás de este documento. "Ha sido una enorme prioridad para la Princesa y ha estado informada en todo momento de su desarrollo y ha visto el informe", han asegurado una fuente de palacio al Daily Mail.

Es una buena señal la implicación de Kate en este trabajo, igual que lo ha sido saber que el príncipe Guillermo pudo pasar una noche fuera de casa durante su visita oficial a Cornualles, algo que no había hecho desde que su mujer fue operada del estómago en enero. Sin embargo, la cautela se impone en Kensington a la hora de hablar de la evolución de la princesa de Gales que se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia preventiva. Que trabaje desde Adelaide Cottage, su residencia en Windsor, no implica una vuelta a sus funciones públicas, aclaran. Su reaparición continúa siendo una incógnita y no la sitúan en un futuro cercano. "Ahora mismo nececita el espacio y la privacidad para recuperarse. Regresará al trabajo cuando tenga la luz verde de los médicos", dicen.

Entre tanto, el príncipe Guillermo que llevaba unos meses con la agenda a medio gas y por un periodo totalmente en pausa para dedicarse a su mujer y sus hijos, comienza a intensificar su actividad pública, lo cual se lee como una señal de optimismo. Inaugurada la temporada de la fiestas del jardín en Buckingham, este martes ha presidido por primera vez uno de estos eventos primaverales al que han acudido sus primas, Beatriz y Eugenia e York y Zara Tindall, con su marido Mike Tindall. La lluvia no ha impedido que los invitados disfruten de esta fiesta en la que se reúnen representantes de diversas organizaciones benéficas apoyadas por la familia real.

Todo apunta a que en los próximos meses y en ausencia de Kate Middleton el papel de las sobrinas de Carlos III va a intensificarse, en especial el de la princesa Beatriz. No son miembros senior de la casa real, pero la situación pone en aprietos a la monarquía reducida por la que siempre ha apostado el Rey. Las hijas del duque de York, retirado de sus funciones tras el escándalo de Jeffrey Epstein, siempre han estado dispuestas a dar un paso al frente cuando fuera requerido y la ocasión no puede ser más pertinente.