Los amigos de Kate Middleton desvelan cuándo podría reaparecer

Han pasado exactamente dos meses desde que Kate Middleton anunció que padece cáncer y está recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva que comenzó a finales de febrero, una vez recuperada de la operación abdominal a la que se sometió en enero en The Clinic (Londres). Además de hablar personalmente de su problema de salud y de cómo aborda en la intimidad familiar esta difícil situación, la esposa del heredero al trono también anunció que estaría alejada de la vida pública para centrarse en su recuperación. Y aunque en ese momento no barajó fechas sobre su regreso, desde su entorno han dado más detalles de cuándo se espera su vuelta al trabajo.

VER GALERÍA

-¡Como dos gotas de agua! El gran parecido de la princesa Charlotte con su padre

-La razón por la que la Familia Real británica se ha visto obligada a cambiar su agenda 'in extremis'

Está completamente volcada en su salud, pero la princesa de Gales también sigue los avances de las causas que siempre ha apoyado. El último de ellos ha sido la presentación del nuevo informe del Grupo de Trabajo Empresarial para la Primera Infancia de la Fundación Real, documento en el que se "hace un llamamiento a las empresas para que introduzcan formas de trabajo más favorables a la familia". Kate Middleton ha sido la "fuerza impulsora" a la hora de elaborar este texto y el director del organismo ha dejado claro que la ha informado de las novedades y está "enormemente agradecida" por los avances, pero desde su entorno avisan de que esto no se traduce como una inminente vuelta al trabajo.

"Los amigos con los que he hablado en los últimos días sugieren que tal vez no volvamos a ver a Catherine hasta el otoño, y solo si entonces se ha recuperado por completo", ha dicho Richard Eden, editor de Daily Mail. Personas cercanas al heredero al trono y su esposa también han contado que se han puesto en pausa pasos como el nombramiento por primera vez de un director ejecutivo que se encargue de la gestión de los Gales. Este y otros planes son secundarios y solo se retomarán con Kate recuperada porque no quieren presionarla. Lo único importante es, según su círculo cercano, que mejore en este año en el que está pasando una dura prueba como es su enfermedad.

-La afición que el príncipe George ha heredado de su padre y su tío y que podría dar pistas sobre su futuro

VER GALERÍA

También desde el Palacio de Kensington dejan claro que "no se espera que la princesa regrese al trabajo hasta que su equipo médico lo autorice". Desde su operación, la princesa de Gales ha seguido las pautas de "un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí", facultativos que le recomendaron someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva, tal y como ella misma contaba. En todo momento se rige por los consejos médicos y se siente muy reconfortada por contar con el apoyo del príncipe Guillermo, de sus tres hijos, a los que han contado la situación de forma que la puedan entender, del resto de familiares y también de todo el Reino Unido que se ha volcado en trasladarle buenos deseos.

La propia Kate Middleton explicó que el trabajo siempre le ha dado una profunda alegría y espera volver pronto, pero ahora "necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento". Quien sí ha retomado paulatinamente la agenda ha sido su esposo, el príncipe Guillermo, al que vimos el pasado fin de semana disfrutando de la final de la FA Cup junto a su primogénito, el príncipe George. Ambos vibraron con los goles del Manchester City y el Manchester United y saludaron a todos los que forman parte de los clubes, incluido Pep Guardiola, entrenador del primer equipo.

VER GALERÍA

Loading the player...

Haz click si quieres ver “Kate, la joya de la corona británica”, un especial donde analizamos la figura de Kate Middleton a sus 40 años, convertida en uno de los miembros más importantes y queridos de la familia real británica. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales marta lozabiográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!