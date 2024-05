Los primos del príncipe Guillermo hacen piña en torno a él

El príncipe de Gales ha vuelto por la puerta grande en su último acto público y no lo ha hecho solo. Sus primos Beatriz y Eugenia de York, Peter Phillips y Zara Tindall le han apoyado en la última fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham, una presencia puntual que no significa que estos miembros de segundo nivel de la Familia Real británica vayan a asumir a partir de ahora más funciones reales, pero que es todo un signo de unión y fuerza que no se ha visto que hayan hecho con el príncipe Harry. Hay que tener en cuenta que la monarquía de Carlos III se encuentra más mermada que nunca después de que el propio monarca anunciara que padece cáncer, aunque sigue con su agenda, y de que Kate Middleton se retirara de la vida pública por la misma enfermedad, lo que ha hecho que su marido también haya faltado a algunos eventos importantes.

El príncipe de Gales estuvo este lluvioso martes en Londres acompañado por los hijos de la princesa Ana y las hijas del príncipe Andrés, en una recepción en la que royals e invitados se mezclaron en las impresionantes zonas verdes de Palacio. Esta aparición de las princesas de York ha hecho que algunos sectores de la opinión pública hayan pedido que se conviertan en miembros más activos de la monarquía británica y que trabajen al cien por cien en la institución. Sin embargo, según ha publicado HELLO!, esto se ha descartado por el momento.

La presencia de Beatriz y Eugenia se debió a la convalecencia de Kate. Así lo cuenta la editora de la realeza, Emily Nash, en HELLO! “Las princesas Beatriz y Eugenia y sus otros primos estuvieron en la fiesta de jardín para apoyar al príncipe de Gales porque la Princesa aún continúa con su recuperación, pero no asumirán roles oficiales. Han participado en compromisos reales en el pasado, a veces asistiendo a la difunta Reina, por lo que podrían aparecer en otros eventos durante el verano como miembros de la familia del Rey”.

Hace una semana se supo que la princesa Beatriz, de 35 años, tendrá un papel oficial mucho más destacado este verano y aparecerá en varios eventos clave junto a la Familia Real británica. Aunque se la verá más, ahora se sabe que será, simplemente, una presencia puntual debido a las actuales circunstancias por las que atraviesa la princesa Kate. Durante años, el príncipe Andrés luchó para que su primogénita y su hija menor, la princesa Eugenia, tuvieran funciones oficiales a tiempo completo. Unas aspiraciones que se vieron frenadas por el plan del rey Carlos de crear una monarquía más reducida que la de su madre y tras la implicación del duque de York en el Caso Epstein, que le obligó a renunciar a su papel público.

Aunque el estatus de Beatriz no va a cambiar, sí se espera que arrime el hombro en este año tan excepcional para la monarquía inglesa. Se prevé que participe en algún acto con los emperadores Naruhito y Masako que se desplazarán a Reino Unido en viaje de Estado. También se cuenta con ella en el desfile militar de Trooping the Colour, las carreras de Ascot, más fiestas de jardín y todo estará supeditado a la disponibilidad de otros royals como la princesa Ana o los duques de Edimburgo.

La presencia de los primos Windsor ha llamado mucho la atención, pues es una forma de demostrar su apoyo público al heredero. Por contra, esta unión no se ha visto de manera pública con el príncipe Harry. Tan solo la princesa Eugenia ha visitado al duque de Sussex en Estados Unidos y ella es el único miembro de la Familia Real que aparece en su documental de Netflix.