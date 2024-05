Lucas, de Andy y Lucas, se casa: conoce a María José, su futura mujer

Lucas, del dúo Andy y Lucas, se casa. El cantante está preparado para pronunciar el 'sí, quiero' con su novia María José. "Hacer más sólido nuestro compromiso, quiero formalizar lo que tenemos", ha declarado en una entrevista concecida a la revista Semana. Aunque todavía no tienen una fecha en mente, el artista gaditano tiene claro que desea compartir el resto de su vida con la discreta mujer que le apoya incondicionalmente desde hace más de tres años.

A María José tan solo la hemos visto en dos ocasiones. El pasado 19 de marzo, cuando Andy y Lucas recogieron emocionados la Medalla de la provincia de Cádiz, y a finales de 2023, cuando Lucas anunció que se retiraba de la música por una cardiopatía. "Está bien, no se va a morir mañana, está muy controlado y todos estamos muy pendientes de él, lo mimamos un montón", dijo María José a Europa Press en aquel momento.

La pareja tiene fijada su residencia en un pueblo de Toledo y aunque Lucas ha hecho un alto en su carrera profesional "no para". "Tiene un huerto, las rosas...Hace mucho deporte, tiene el gimnasio... Puede estar más tranquilo de la música, pero no va a parar, se inventará cualquier cosa, siempre tiene algo que hacer", comentó María José entre risas. Ahora que no tiene tantos compromisos musicales, el artista intenta pasar el mayor tiempo posible con su hijo Lucas, de cinco años, nacido de una relación anterior. De momento, el cantante y su prometida no tienen intención de ampliar la familia. Su deseo es disfrutar de su relación y preparar su enlace.

Andy y Lucas anunciaron el pasado mes de noviembre que se separaban por un problema de salud tras 20 años cosechando éxitos. "Hace un año me empezaron a dar unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Me dieron otra dosis y no funcionaba, eso me derivó al cardiólogo. Tengo una pequeña válvula y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo", confesó Lucas, que es hijo del recordado futbolista del Celta de Vigo Pedrito González, en El Hormiguero.