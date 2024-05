La felicidad de Ana Cristina Portillo al probarse su vestido de novia en presencia de su hermana Claudia

Ana Cristina Portillo, la pequeña de las hijas de la inolvidable Sandra Domecq, se casa el próximo 28 de septiembre con el ingeniero industrial Santiago Camacho. Según anunció en ¡HOLA!, el enlace tendrá lugar en la catedral de Jerez de la Frontera y el banquete posterior se llevará a cabo en la finca Santiago, que perteneció a sus abuelos, el bodeguero Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams.

La novia, de 30 años, tiene casi todo listo para el gran día y cuenta con el apoyo de sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne. "Me estoy dejando ayudar mucho por ellas. La que más ideas me da es Claudia, porque se casó hace poco, lo tiene más reciente. En cuanto a la organización en mi casa, ella me guía muchísimo sobre cómo lo vivió, los proveedores que le gustaron...", contó en la revista.

Claudia está tan implicada en los preparativos de la boda que ha acompañado a su hermana al taller del diseñador Jorge Acuña, ubicado en la calle Almirante de Madrid. A juzgar por sus sonrisas, ambas están encantadas con las ideas del modista gallego, que se formó en los talleres de Juanjo Oliva, Carmen March y Sybilla.

Tal y como adelantó Ana Cristina en ¡HOLA!, Jorge Acuña y ella son íntimos amigos. "No va a ser el típico vestido de novia, pero tampoco me estoy yendo a algo superoginal, sino dentro de mi estilo", dijo la futura novia. "Soy de ideas claras en cuanto a lo que no me gusta. No quiero que nadie me tenga que convencer de que estoy guapa. Me quiero sentir tranquila y cómoda, sentir que me queda bien, ser yo y no ir disfrazada, y punto", añadió sobre el diseño más importante de su vida.

La hija de la fallecida Sandra Domecq y el fotógrafo Fernando Portillo dejó su puesto de empleada en una empresa de mercancías para dedicarse a la pintura. En aquel momento no pensaba que sus dibujos fueran a ir más allá. Sin embargo, le abrieron otra puerta, la del diseño. Ahora sus creaciones en acuarela adornan vestidos. Sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia son sus mejores embajadoras. De hecho, las tres llevarán sus diseños el día de la boda. "Yo no hago el vestido, les regalo la tela personalizada con el estampado y los colores que elijan, para que cada una se lo confeccione a su gusto. Lo que quiero es darles ese regalo y que estén felices. La verdad es que me hace mucha ilusión", aclaró en ¡HOLA!.

Tras siete años juntos, Ana Cristina y Santiago están preparados para pronunciar el 'sí, quiero'. "Si estás con una persona es porque te quieres casar con ella, yo lo tenía muy claro. Pero creo que hemos acertado con el momento. Las relaciones tienen altibajos y estamos en el mejor momento", aseguró la futura novia en la revista.