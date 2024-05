La confesión más difícil de Andy Roddick: ha padecido varios tipos de cáncer de piel

El mítico tenista Andy Roddick, que fue número uno de las pistas en 2003, ha hecho una complicada revelación que ha conmovido a sus seguidores. Después de aparecer en unas imágenes en sus perfiles con algunas manchas en la cara, explicó lo que le ocurría en el podcast Served with Andy Roddick. "He lidiado con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años. Nunca he hablado de eso. Esta mañana entramos en esto del láser facial" contó. El jugador, de 41 años, aseguró que ha sido un proceso complicado y recalcó la importancia de ponerse protección solar y protegerse.

"Voy a tener que tomar precauciones el resto de mi vida. Lo que hay que hacer es usar protectores solares. Ponga protección solar a sus hijos, sobre todo si juegan al tenis" dijo. "El problema no se presentará cuando tengan ocho años, pero podría presentarse cuando tengan 38" apuntó. El deportista tuvo una carrera marcada por el éxito en la que ganó 32 títulos, entre ellos el US Open de 2003. Alcanzó además tres finales de Wimbledon en 2004, 2005 y 2009. Entre 2002 y 2010 formó parte del top 10 del ránking mundial.

Roddick decidió dejar la raqueta en 2012 con 30 años despidiéndose entre lágrimas de este deporte. "He disfrutado cada minuto", dijo. "Esta semana me sentí como cuando tenía 12 años y mi mamá me llevaba a jugar a un parque. Fue muy divertido, y me gustó mucho" dijo. Aseguró que se dedicaría a su familia y a la fundación que lleva su nombre, que recauda fondos para apoyar a niños sin recursos para ayudarles en sus estudios.

El deportista se casó con la modelo Brooklyn Decker en 2009, comenzaron a salir en 2007. En 2015 anunciaron que esperaban un hijo, Hank, que nació en septiembre. En 2018 tuvieron a su segunda hija, Stevie. Ella también habló hace unos meses de la retirada de su marido de las pistas. "No era tan feliz jugando. Se volvió mucho menos paciente con sus lesiones. Estaba irritable. Y yo pensé: Me casé con este hombre y ahora está cambiando. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando se retiró, fue como si una luz se encendiera en él. Y se convirtió en la persona que conocí y de la que me enamoré" dijo.