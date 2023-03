La extenista Martina Navratilova anuncia que ha superado el cáncer

La extenista Martina Navratilova, que el pasado enero fue diagnosticada de cáncer de garganta y mama en estadio uno, ha anunciado que está libre de la enfermedad. "Hasta donde los médicos saben, estoy limpia", ha dicho la ganadora de 59 títulos de Grand Slam al periodista británico Piers Morgan para TalkTV en una entrevista que se ha emitido este martes 21 de marzo en Reino Unido. Sobre su diagnóstico original, la la leyenda del tenis admitió que aunque le habían dicho que su cáncer era "muy tratable" ella llegó a entrar "en pánico total" durante tres "agonizantes" días pensando que quizá "no llegaría a la próxima Navidad". Además, la deportista ha asegurado que le vino a su mente "la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer", aunque a muchos le pudiera "sonar muy superficial".

"Está bien, ¿qué coche quiero conducir realmente si vivo como un año?", ha dicho Martina sobre esa lista de deseos que se cruzaron por su pensamiento. La extenista también ha reflexionado sobre los duros momentos que ha vivido durante sus sesiones de radioterapia, incluido cuando pidió al personal de enfermería que le pusieran música de Elton John durante el tratamiento de radioterapia. "Empezó a sonar I'm Still Standing, canción que me dedicó en un concierto en París durante el Abierto de Francia en los años 80", ha recordado Navratilova. "Yo tenía puesta una máscara sin poder moverme, sonó ese tema y me dije: 'Oh, genial, así que no puedo llorar de verdad porque no puedo tragar'", ha añadido.

La ganadora de casi 60 Grand Slam, que tiene ahora 66 años, también se ha sincerado con el periodista británico sobre sus planes de adopción junto a su mujer, Julia Lemigova, ya que ampliar la familia es algo que se le ha quitado de la cabeza en estos momentos. "Creo que la adopción fue una buena idea durante un tiempo, pero creo que esto lo ha puesto de manifiesto: ya no soy la más joven y no quiero ser la abuela del parque", ha dicho Martina, que ha aseguraro que por ahora prefiere "olvidar esa parte" porque cree que "no hay espacio suficiente para que esto ocurra". "Estábamos pensando en adoptar, pero eso ha quedado definitivamente aplazado y no creo que vaya a suceder", ha sentenciado la deportista, que no se encuentra con "mucha energía".

La buena noticia de la recuperación de Martina, que estuvo jugando de forma profesional en las pistas hasta los 50 años, se produce tan solo cuatro meses después de que el pasado mes de enero su representante anunciara en un comunicado que le habían diagnosticado cáncer de garganta y mama en estadio uno. Además, es la segunda vez que la deportista hace frente a esta enfermedad, pues en 2010 ya superó, tras seis meses de tratamiento, un cáncer de mama localizado en etapa temprana.