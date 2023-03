Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', revela que padece cáncer de sangre: 'Posiblemente me esté muriendo'

Era este viernes cuando saltaba la noticia: Sam Neill, más concocido por sus películas en la saga de Jurassic Park, padece cáncer de sangre en estado avanzado y por el que ha estado recibiendo tratamiento. Y es que, ha sido el propio actor, de 75 años, el que ha revelado la noticia. Al parecer, tal y como él ha contado, le detectaron la enfermedad hace un año, concretamente cuando se encontraba de gira promocional del largometraje Jurassic World: Dominion. "El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo", reconoce de forma impactante Sam Neill en el primer capítulo de su autobiografía, que se publica el próximo martes 21 de marzo.

Ha sido en sus memorias, Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?), donde el actor neozelandés se ha abierto en canal y ha admitido que "puede que tenga que acelerar todo esto", haciendo referencia al cáncer de sangre que sufre. Primero fue la inflamación de unos ganglios durante la publicidad de la película en marzo del año pasado y, después, el diagnóstico de un linfoma angioinmunoblástico de células T. Al principio recibió quimioterapia, pero al ver que esta no funcionaba, se sumergió en un nuevo fármaco quimioterapéutico mensual, y que es el que continuará recibiendo de por vida: "No estoy libre como tal, pero no hay cáncer en mi cuerpo", ha dicho el propio Neill en una entrevista a The Guardian.

"No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros", continuaba diciendo a la publicación. "Esos momentos oscuros arrojan la luz en un claro resplandor, ya sabes, y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", expresaba, con una visión positiva de lo que le había ocurrido. Para Sam Neill, escribir sus memorias han sido como una especie de terapia, desde que le diagnosticaron cáncer de sangre el año pasado y tuvo que parar por completo de trabajar: "Me salvó la vida, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer", señalaba el actor. "Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'", se sinceraba.

El llamamiento a la calma de Sam Neill

El actor, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado más de 150 papeles -entre los que destacan Jurassic Park, Posession, Irresistible o El Piano-, ha reaparecido este sábado en su perfil público para hacer un llamamiento a la calma por todas los titulares que había acaparado su comunicado sobre el cáncer de sangre que padece. "Mis noticias parecen estar en todos los periódicos en este momento, y es una especie de, '¡cáncer! ¡Cancer! ¡Cáncer!'. Lo cual es un poco fastidioso porque, como veis, estoy vivo y bien, y he estado en remisión durante ocho meses, lo que me hace sentir muy bien", aseguraba Sam Neill a través de un vídeo en el que hablaba a sus seguidores. El actor ha asegurado que vuelve al trabajo en "siete días" y que rodará "Apples Never Fall con Annette Bening, y un reparto realmente maravilloso". El intérprete terminaba su reaparición lanzando una petición e insistía de su mejoría: "No nos preocupemos demasiado por 'todo eso' porque yo estoy bien".