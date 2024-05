Tom Cruise posa con sus hijos Bella y Connor en su primera foto juntos desde 2010

Tom Cruise ha reaparecido junto a sus dos hijos, Connor y Bella Cruise, en un partido de hockey en Florida. Una imagen con la que el actor marca una diferencia en cuanto a la relación que mantiene con sus tres hijos. Suri, la hija que tuvo durante su matrimonio con Katie Holmes, cumplió 18 años el mes pasado y él no estuvo en la celebración, porque aunque el protagonista de Top Gun cubre sus necesidades financieras, no está presente en la vida de la niña desde hace una década, señalaron fuentes cercanas a la actriz de Dawson crece. Tom Cruise se distanció de su hija un año después de separarse de Katie Holmes. En ese momento se informó de que Katie Holmes no estaba de acuerdo en criar a su hija en la Cienciología y parece ser que su decisión de abandonar esta religión hizo que la relación de Tom y Suri se volviera cada vez más distante.



Tom Cruise tras adoptar a sus hijos Bella y Connor

No obstante, la foto reciente de Cruise con los hijos que adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman viene a demostrar que el protagonista de Misión imposible sí tiene relación con sus otros hijos: Bella, de 31 años, y Connor, de 29. Un vínculo que al parecer no es el mismo que mantienen con su madre, ya que recientemente la ganadora del Oscar por Las horas recibió un homenaje en Hollywood y no estuvo presente ninguno de sus hijos mayores, aunque no faltaron las hijas nacidas de su unión con Keith Urban, Sunday Rose y Faith Margaret, de 16 y 13 años.



Última fotografía de Tom Cruise con sus hijos de diciembre de 2023

Esta foto grupal en la que aparece Tom Cruise con sus hijos, data de diciembre de 2023, pero ha sido compartida por el exjugador de la NFL retirado Derrick Brooks. "Buenas noches, ¡guau, mira quién pasó por mi oficina antes de nuestro partido [Tampa Bay Lightning] esta noche! Tom Cruise", comentó efusivamente el deportista, de 51 años, a sus seguidores . "Me quedé un poco impresionado, pero lo hice con calma y ¡el dijo que él también!". En la imagen Tom Cruise rodea a Brooks con el brazo mientras su hijo Connor, levantaba el pulgar en señal de que todo iba bien y la hija de Cruise, Bella, aparece por detrás en la foto con la cabeza asomando junto a un numeroso grupo de personas.

Tom Cruise con sus tres hijos, Bella, Connor y Suri en 2010

Cruise y Kidman adoptaron a Bella en 1992 después de que la actriz se sometiera a numerosos tratamientos de fertilidad sin éxito y Connor se unió a la familia tres años después. La expareja estuvo casada algo más de una década, entre los años 1990 y 2001. Con el tiempo, la actriz de Big Little Lies concedió una entrevista en la que abordó el tema de los dos hijos que adoptó junto a Tom Cruise. Bella y Connor practican la cienciología y Nicole ha hablado previamente sobre sus creencias."Tengo que proteger esas relaciones. Sé que renunciaría a mi vida por mis hijos porque es mi propósito. Son adultos. Ellos son capaces de tomar sus propias decisiones. Han tomado la decisión de ser cienciólogos y, como madre, mi trabajo es amarlos. Yo soy un ejemplo de esa tolerancia y eso es en lo que creo. Así que ese es nuestro trabajo como padres, ofrecer siempre un amor incondicional", reveló en entrevista con Who Australia. A través de Hello! Kidman también contó que Bella y Connor se referían a ella por su nombre en lugar de llamarla "mamá".



Tom Cruise con sus hijos Bella y Connor en 2008

Los dos hijos de Tom y Nicole han permanecido lejos del foco público. Bella se casó con Max Parker en 2015 y viven en Londres, mientras que a Connor le gusta pescar y tiene un negocio de barbacoas llamado Connor's Meatshack. Es habitual ver a Connor con su padre, la última vez que les vimos juntos fue el pasado verano en Nueva York. aprovechando la visita de Cruise a Estados Unidos con la gira de promoción de su película Misión imposible: sentencia mortal. Parte 1, padre e hijo se reencontraron en Manhattan y demostraron que la relación que mantienen es cercana.