Tom Cruise, centro de todas las miradas tras asistir al cumple de Victoria Beckham y no al de su hija Suri El protagonista de 'Misión Imposible' acudió a la celebración por los 50 años de su amiga en Londres y se convirtió en el rey de la pista

Tom Cruise se encontraba a más de 5.500 kilómetros de distancia el día que su hija Suri Cruise cumplió 18 años. El protagonista de Top Gun: Maverick estaba rodando en Londres cuando su hija celebraba la mayoría de edad al otro lado del charco, en Nueva York. La hija de Katie Holmes fue fotografiada por las calles de la Gran Manzana, vestida con un chaqueta y pantalón vaquero y muy sonriente a pesar de ser un día lluvioso en la ciudad. La joven, cuyos gustos van dirigidos al mundo de la moda, caminaba con una amiga mientras se refugiaban en un paraguas rosa, lucía flores en el pelo o y en su mano llevaba una bolsa decorada con globos que presumiblemente sería uno de sus regalos de cumpleaños.



Suri Cruise el día que cumplió 18 años en Nueva York

Horas antes del gran día Tom Cruise era visto en Londres rodando su nueva película. La estrella de Mission Imposible: Dead Reckoning Part Two , de 61 años, mostró una gran sonrisa cuando aterrizó él a los mandos del helicóptero. Lo que nadie se esperaba es que apenas dos días depués del cumpleaños de Suri Cruise, el aclamado actor, que no suele prodigarse en eventos públicos, acudiera a la multitudinaria fiesta por el 50 cumpleaños de Victoria Beckham.

Tom Cruise repareció como la gran estrella que es en el prestigioso club privado Oswald's del barrio Mayfair en la capital británica. Tras unas gafas de sol y ataviado con un elegante esmoquin, el actor de Cocktail llegó a la celebración en la que esperaban cientos de periodistas y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada. Nada más llegar ayudó a un fotógrafo que sufrió un pequeño accidente esa noche cuando tomaba fotos a las puertas del lugar de la celebración. El periodista tropezó con las escaleras del local y cayó al suelo y Tom Cruise, al verlo, le agarró del brazo y le ayudó a levantarse tras el golpe. "¿Estás bien?", le preguntó mientras recogía algunos objetos que también se le habían caído al suelo. Al cerciorarse que todo estaba en orden, el actor entró en la sala.



Tom Cruise ayuda a un fotógrafo que se cayó en la fiesta de Victoria Beckham

El rey de la pista

Con permiso de Victoria Beckham y del resto de las Spice Girl, se convirtió en el alma de la fiesta. Durante la celebración se le vio bailar en la pista y dejar atónitos a todos los asistentes con sus movimientos de breakdance y varios splits, que es la abertura total de piernas también conocido como spagat. Tom Cruise hizo una exhibición de que, a sus 61 años, no hay quien le paro y está en plena forma física. Según comentan los asistentes estuvo particularmente entusiasta durante toda la fiesta, de la que se marchó cerca de la una y media de la madrugada y no tuvo inconveniente en firmar autógrafos a los seguidores que todavía le esperaban.

-Todas las miradas se dirigieron a Tom Cruise

Esta cita tuvo lugar dos días después del cumpleaños de Suri Cruise. Tom y su hija menor no han tenido una relación cercana en los últimos doce años. Al menos ese es el tiempo del que data la última fotografía entre padre e hija en un parque de Disney, aunque representantes del actor sostuvieron que hubo algún otro encuentro posterior, aunque se llevo a cabo en la intimidad. Cruise tiene otros dos hijos, a los que adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman, Isabella, de 31 años, y Connor, de 29, con quienes sí se le ha visto en la última década.



A su llegada al cumpleaños de Victoria Beckham

-Lo que hará Tom Cruise ahora que su hija Suri tiene 18 años

A pesar de no mantener contacto con Suri, como así revelan fuentes cercanas a Katie Holmes, el actor sí cumple con sus responsabilidades financieras. Tras su divorcio, Cruise acordó pagar 31.000 euros al mes, lo que equivale a unos 375.000 euros anuales, a su hija como pensión hasta que cumpliera 18 años, además de correr con los gastos sanitarios y de educación. La joven, que ya ha cumplido la mayoría de edad, busca universidad para el próximo curso y aunque él no influirá en la decisión que tome su hija en sus estudios, sí correrá con los gastos universitarios: "Tom no está en la vida de Suri, pero siempre ha mantenido sus responsabilidades en lo que respecta a las obligaciones financieras con Katie y Suri", reveló la fuente a Daily Mail.