Lo que hará Tom Cruise una vez que su hija Suri cumpla los 18 años

Suri Cruise cumple mañana 18 años. Desde que sus padres Tom Cruise y Katie Holmes se separaran en junio de 2012, la hija de esta poderosa pareja de Hollywood ha vivido con su madre en Nueva York porque la intención de la actriz de Dawson crece siempre fue buscar la tranquilidad y que su hija viviera una vida lo más normal posible alejada de los focos. La intérprete de Ohio tomó conciencia de lo que supuso el anuncio de su divorcio, puso en orden sus prioridades e hizo malabarismos para compaginar sus compromisos profesionales con el cuidado de su hija. Y lo logró. A lo largo de toda la infancia y adolescencia de Suri la hemos visto disfrutar de ella y compartir con asiduidad planes entre madre e hija. Lo que más ha sorprendido en todo este tiempo es lo lejos que está de su padre, Tom Cruise. Fuentes cercanas a la joven aseguran que no se ven desde hace una década, la última foto de ellos juntos data de agosto de 2012, cuando él la llevó a un parque acuático de Disney, en Florida, y a partir de entonces no ha habido testimonio gráfico alguno.



A raíz de su mediática separación, Tom Cruise se volcó en la interpretación y se rumoreó que la Cienciología tuvo mucho que ver en ese distanciamiento con su hija. Se dice que la razón que llevó a la pareja a romper su relación fue porque ella no estaba de acuerdo que su hija fuera educada dentro de esta doctrina religiosa de la cual el actor era ferviente seguidor. Los rumores de lo alejados que estaban surgieron en 2014 y se intensificaron un año después, cuando el protagonista de La Momia comentó que había estado tan ocupado con la grabación de Misión imposible: nación secreta que no había podido ver a Suri. La última vez que se les vio juntos fue en verano de 2012, cuando apenas la pequeña contaba con seis años de edad. El representante del actor confirmó después que hubo otros encuentros posteriores, pero que no habían trascendido a los medios porque sus visitas se realizaban de forma absolutamente privada para mantener a la pequeña alejada de las cámaras. Cruise tiene otros dos hijos, a los que adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman, Isabella, de 31 años, y Connor, de 29, con quienes sí le hemos visto en la última década.

Ahora que Suri se ha hecho mayor y busca universidad para cumplir su deseo de ser diseñadora, han salido a la luz algunos acuerdos que aún mantiene la expareja por el bien de la hija que tienen en común. Suri quiere estudiar moda en Nueva York y ha comenzado a enviar solicitudes, según comentó una fuente cercana a Katie Holmes al diario Daily Mail. "Suri está aplicando en escuelas de todos sitios. [Katie] realmente quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca. Se siente muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora", compartió la fuente, que quiso añadir que Tom Cruise, aunque sí hace frente a los gastos económicos, no tendrá ningún tipo de decisión acerca del futuro universitario de Suri, ya que desde hace tiempo "no está presente en la vida de la niña". "Suri ya no conoce a su padre y no ha pasado tiempo con él en una década", añadió la persona cercana a Katie Holmes.



A esar de no estar involucrado en la vida de su hija, el protagonista de Top Gun: Maverick cumple con sus responsabilidades financieras. La misma fuente reveló que cuando se divorciaron Cruise acordó pagar 33.000 dólares mensuales (31.000 euros al mes, lo que equivale a unos 375.000 euros anuales ) a su hija como pensión hasta que cumpliera 18 años. Muchos se preguntan ahora ¿qué ocurrirá ahora que Suri ha cumplido la mayoría de edad? Pues bien, el actor que rueda Mission Impossible - Dead Reckoning Part Two en Londres correrá con los gastos universitarios así como con los sanitarios como lo ha hecho hasta ahora, ya que el acuerdo también incluía la cláusula de que él pagaría toda su educación universitaria: "Tom no está en la vida de Suri, pero siempre ha mantenido sus responsabilidades en lo que respecta a las obligaciones financieras con Katie y Suri".