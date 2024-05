La visita sorpresa de Tom Cruise a Mallorca: chapuzón en el mar y paseo en barco mientras prepara su nueva película

Que Tom Cruise es un enamorado de España (y de su gastronomía) no es ningún secreto, algo que él mismo ha declarado en las innumerables veces que ha estado en nuestro país. De ahí su rostro de felicidad durante su visita de estos días a Mallorca, donde hemos visto al legendario actor norteameamericano disfrutar de los encantos naturales que ofrece la isla. Un viaje sorpresa a las Baleares que, según los detalles que nos deja, todo apunta a que es el germen de su próxima película.

La megaestrella de Hollywood ha aprovechado al máximo su estancia aquí para darse un chapuzón en el mar, lucir cuerpazo y músculos a sus 61 años o darse un agradable paseo en barco en aguas del Mediterráneo. Todo ello en la espectacular playa de Formentor, sin duda una de las más bonitas que hay en toda la comunidad autónoma. En las imágenes, publicadas por el Daily Mail, el protagonista de Misión Imposible aparece sumergiéndose en las cristalinas aguas de la también conocida como Cala Pi de sa Posada.

Muy sonriente y relajado en todo momento, a su foto en bañador se añade otra escena donde sale con un look muy sport y de turista, llevando camiseta, bermudas, zapatillas y sombrero de paja. El también productor de cine sigue en una forma espléndida y parece que los años no pasan por él, si bien es conocido lo mucho que trabaja su físico y lo importante que es para él cuidarse en todos los aspectos. Tanto es así, que no tiene problema alguno en hacer él mismo -sin dobles de acción- las escenas más arriesgadas de sus filmes.

Sobre este enclave paradisíaco donde se ha relajado Tom, se trata de un largo arenal de un kilómetro de longitud rodeado por un bosque de pinos y espectaculares vistas que desde ahí se divisan. Tramo perteneciente a la Península de Formentor, uno de los parajes vírgenes más recónditos de la isla. Entorno salvaje al que le envuelve un ambiente de absoluta calma, perfecto para todos aquellos que quieren desconectar como es el caso de Cruise. En este sentido, el actor viene de Londres de grabar la última entrega de la saga Misión Imposible, en lo que todos coinciden ha sido un rodaje bastante frenético.

Por ello, nada mejor que un enclave de naturaleza como este que rezuma belleza y tranquilidad, que además es idóneo para soportar mejor los días de calor intenso. Dentro del municipio de Pollensa y en el extremo noreste de Mallorca, ahí también se encuentra el emblemático Hotel Formentor, lujoso establecimiento ubicado en primera línea de playa que tiene casi un siglo a sus espaldas. Inaugurado en 1930, ha recibido a huéspedes ilustres de todos los ambitos, desde los reyes Felipe y Letizia cuando eran príncipes a numerosos artistas de talla internacional.

No está solo el intérprete neoyorquino durante su última estancia en España, puesto que lo acompaña el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. El director azteca, que también se ha dado un buen baño en la costa y paseaba a bordo del velero con Cruise, trabaja ya con la estrella de cara a la nueva película que este protagonizará. Fue el pasado febrero cuando Deadline informó del nuevo proyecto de la Warner y Legendary Pictures que uniría a estos dos grandes nombres de la industria, algo que ya empieza a tomar forma. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la cinta, pero la expectación está garantizada.

El responsable de aclamadas producciones como Amores Perros o Birdman ya coincidió con Tom Cruise en 2016, y fue durante la gala de los premios de la academia del cine británico, los BAFTA. Entonces, el actor acudía como invitado estelar, mientras que Iñárritu veía como su película El Renacido lograba algunos de los galardones más importantes de la noche. Aquel día, ambos posaron juntos y fue cuando posiblemente se emplazaron a trabajar juntos algún día, momento que ahora ha llegado.