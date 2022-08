El regalo que Tom Cruise le ha hecho al piloto español Maverick Viñales

Top Gun es una de esas películas que ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine. Su historia cautivó al público de finales de los años 80, entre otros a los padres del piloto Maverick Viñales, quienes decidieron llamar así a su hijo en honor al protagonista del largometraje, al que da vida Tom Cruise. Ahora que se ha lanzado la secuela de la cinta, cuyo argumento se centra en la vida del personaje principa, el motociclista de Aprilia Racing ha vivido este mismo verano una curiosa anécdota junto al triple ganador del Globo de Oro. Y es que el intérprete ha querido tener un detalle con él tras contactarlo a través de las redes sociales.

El piloto de Moto GP, de 27 años, ha contado que tanto Tom Cruise como Paramount (la compañía que ha hecho el largometraje) contactaron con él al enterarse de que un deportista español se llamaba Maverick gracias a la película. El actor le hizo llegar un regalo que guarda con mucho cariño. "Me regaló un casco, una réplica exacta del que aparece en Top Gun y, a raíz de ello, pudimos compartir algunas palabras. Intercambiamos mensajes por Twitter y fue fenomenal, una aventura increíble. Fue maravilloso, porque para mí es un ídolo de la infancia", ha explicado en LOC. Aunque no han coincidido por el momento, sí asegura que quiere conocerlo y charlar con él en persona porque "conversar con una persona así debe ser increíble".

Maverick ya ha usado este caso rojo y negro sobre la pista tal y como vimos a finales de mayo en el Gran Premio de Italia. Con toda seguridad este accesorio tendrá siempre un hueco en su hogar de Roses (Gerona), junto a los premios que ha conseguido y los que están por llegar. Además, dentro de unos años podrá contarle a su hija la bonita historia que esconde e incluso ver la película con ella. El piloto es padre de una niña llamada Nina que tiene un año y es su inspiración junto a su mujer, Raquel. Ha formado una bonita familia al lado de esta discreta chica a la que conoce desde siempre y con la que comparte su vida desde después del confinamiento, cuando volvieron a verse para ya no separarse más.

Un papel en la película

El mundo del motor está unido a Top Gun por Maverick Viñales pero también por Lewis Hamilton. El conductor de Fórmula 1 era fan de la película cuando era niño y, cuando se enteró de que preparaban una segunda entrega, se puso en contacto con su amigo Tom Cruise para pedirle un papel. "No me importa qué papel sea. Incluso barreré algo, seré un limpiador de los que aparecen por atrás", dijo. Al actor le gustó la idea y también al director, Joseph Kosinski. Así, le ofrecieron ser uno de los pilotos de combate que aparecen en el filme. Sin embargo, el sueño del heptacampeón del mundo no pudo llevarse a cabo porque el calendario de rodaje coincidía con la época más intensa de competición. No se descarta, sin embargo, que más adelante pueda hacer una nueva incursión en la gran pantalla tras su cameo en Zoolander 2 y poner voz a Cars 2 y Cars 3.