Tom Cruise encabeza la lista de los actores de Hollywood mejor pagados del mundo (y con diferencia)

Pocos alcanzan el olimpo del celuloide, pero los que lo hacen, no solamene logran escribir su nombre en un estrella del Paseo de la Fama de Hollywood , sino que la retribución por su trabajo es tambien estratosférica. Por eso,el ránking de los mejor pagados de la poderosa industria cinematógrafica norteamericana es una de las listas que más interés suscitan. En el podium de las grandes fortunas del cine hay un nombre que sobresale sobre el resto: el de Tom Cruise. El protagonista de Top Gun: Maverick es el mejor pagado de Hollywood, según la revista Variety, y, además, mira a los demás a gran distancia.

La excelente facturación de la secuela de Top Gun puede hacer al actor ganar un total de 100 millones de dólares, según las estimaciones del medio estadounidense. No es en absoluto habitual que un intérprete reciba hasta tres cifras en millones de dólares por una producción. El segundo en el ránking es Will Smith que ha percibido 35 millones por Emancipation. Una cifra similar, aunque algo superior a la que recibe Leonardo di Caprio por Killer of the Flower Moon (30 millones). En torno a los 20 millones es lo que han cobrado Dwayne Johnson, por Black Adam; Will Ferrell, por Spirited; Chris Hemsworth, por Tyler Rake 2; Vin Diesel, por Fast X; Tom Hardy, por Venom 3; Joaquin Phoenix, por Joker y Denzel Washington, por The Equalizer 3.

En la segunda mitad de la lista están los que se han embolsado entre 10 y 15 millones de dólares por sus últimos trabajos como Jason Momoa, por Aquaman 2; Eddie Murphy, por Detective en Hollywood 4; Chris Pine, por Star Trek; Steve Carell, por Minions: el origen de Gru; Ryan Gosling y Margot Robbie, por Barbie; y Millie Bobby Brown, por Enola Holmes 2. Finalmente, los últimos (de los mejores) son Thimothée Chamalet, que cobró 9 millones de dólares por Wonka; Matt Damon, Robert Downey Junior, Emily Blunt, que percibieron 4 millones por Oppenheimer; Daniel Kaluuya, que también recibió 4 millones por Nope; Jamie Lee Curtis, que se llevó 3,5 millones tras Halloween Ends y Anya-Taylor Joy que entra en la última posición del ránking por los 1,8 millones que recibió en Furiosa.

El mundo de la televisión también maneja cifras millonarias, pero, desde luego, no tanto como el cine. Según Variety, el mejor pagado de la pequeña pantalla es Mahershala Alí, que percibirá 1,3 millones por la producción de Disney The Plot. Es lo mismo que cobrará el veterano Kevin Costner, por Yellowstone. Entra al fin en la lista una mujer, y lo hace antes que en la cinematográfica: Elizabeth Moss ha recibido 1,1 millones por Shining Girls. Sobre medio millones de dólares cobran Michael Keaton, por Dopesick: Harrison Ford y Helen Mirren, por 1923; Will Ferrell y Paul Rudd, por The Schrink Next Door; Jason Sudeikis, por Ted Lasso; y Sylvester Stallone, por Tulsa King.