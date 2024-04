Nagore Robles impone una curiosa condición para ir a 'Supervivientes'

Cuenta con sobrada experiencia como participante de 'realities', y podría sumar uno más a su currículum si finalmente se embarca en la aventura de Supervivientes 2024. Nagore Robles (41 años) tiene muchas papeletas para poner rumbo a Honduras más pronto que tarde, tras la curiosa condición que ella ha impuesto para ir a la isla y que ha sido aceptada por la dirección del programa. Tras la marcha definitiva de Carmen Borrego (57) por prescripción médica, la colaboradora ha pedido cobrar lo mismo que la hija de María Teresa Campos, cuyo caché es uno de los más altos de todos los concursantes de esta edición.

En la emisión del domingo por la noche, Nagore lanzaba un órdago en directo para convertise en nueva robinsona, una petición que los responsables del formato valoraban en ese instante y daban una respuesta positiva. Así se lo comunicó Sandra Barneda a la interesada, transmitiéndole lo siguiente: "Si firmas ya para ir a 'Supervivientes', cobrarás lo mismo que Carmen Borrego". Esto, como era de esperar, revolucionaba por completo el plató y la presentadora volvía a recordar la oferta que estaba sobre la mesa.

A partir de aquí, Nagore Robles se está pensando muy seriamente volar al otro lado del charco y darlo todo en el reality, aunque habrá que esperar al martes -en Tierra de nadie, con Carlos Sobera- para conocer el desenlace de esta historia. Desde luego, fue toda una sorpresa lo que ocurría en Conexión Honduras, cuando conocíamos que a la exconductora de Mujeres y Hombres y Viceversa le gustaría ir a Honduras como sustituta de Carmen Borrego.

El deseado caché de Carmen Borrego en 'Supervivientes'

"¿Te propones como candidata?", le decía Sandra Barneda a la que fue su pareja durante un largo tiempo. Esta respondía de forma tajante: "Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy". Tras ello, la periodista catalana recibía indicaciones de la dirección y daba el 'ok' a Nagore: "Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo (...) Es importante, se han comprometido a pagarte lo mismo que a ella si te conviertes en concursante de Supervivientes".

A continuación, la colaboradora se mostraba algo incrédula y quería ver el contrato para saber las condiciones que tenía la hermana de Terelu, a lo que Sandra le insistía con rotundidad: "Esto va completamente en serio. Si aceptas antes de que termine el programa, te damos los billetes de avión". En ese instante, cuando parecía que la rúbrica sería un hecho, Nagore aclaraba un punto importante: "Hay otro compromiso laboral que tengo y, si me esperan, me subo al avión".

Seguidamente, la presentadora de Telecinco le preguntaba con ironía a su compañera: "¿Vas a aguantar lo mismo que Carmen Borrego?", decía en alusión a la complicada adaptación que tuvo esta en la isla y su posterior abandono, después de permanecer tres semanas y media allí. Al oír estas palabras, Nagore Robles se mostraba contundente y dejaba claro que "una decisión así no se toma a la ligera, porque yo no abandono. Si voy, es hasta el final", sentenciaba.

