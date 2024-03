El motivo definitivo por el que Zayra Gutiérrez ha abandonado 'Supervivientes'

Zayra Gutiérrez ha tenido que abandonar su aventura en Supervivientes 2024 debido a unos fuertes dolores de espalda que le hicieron, incluso, tener que utilizar muletas para andar. Ahora, la hija de Arantxa de Benito y el exfutbolista José María Gutiérrez 'Guti', ha llegado a España y ha querido agradecer a todos sus seguidores, a través de sus redes sociales, todo el apoyo recibido y, además, ha querido compartir su diagnóstico médico. La concursante ya tiene sustituta en el reality: Marieta, conocida por su participación en la última edición de La isla de las tentaciones.

Zayra, evacuada de Supervivientes por un problema de salud

Reposo por una hernia

Zayra ha contado cómo se siente tras dejar Honduras: "Desgraciadamente ya estoy de vuelta y digo desgraciadamente porque es lo que menos me apetecía, quería luchar, estar allí hasta el final del concurso, ganar... Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia, pero como veis sigo en reposo y me quedará un tiempecillo"; y es que la ya exconcursante tiene que pasar gran parte del día tumbada en el sofá por prescripción médica.

"De momento estoy con calor y en tratamiento. Me han detectado una hernia y por eso me dio lo que me dio y me lesioné", ha explicado acerca de la realidad de su dolencia. Ahora, su objetivo es recuperarse y poder retomar su rutina, aunque ya ha adelantado que su principal objetivo es poder preparase para poder participar en la próxima edición de Supervivientes, que se emitirá previsiblemente el año próximo.

Se ha defendido de las críticas

"A la gente que dice que he ido a hacer el ridículo y que soy una 'nini' pues tengo que decirles que yo no he querido abandonar en ningún momento porque mi sueño era ir a Supervivientes para que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud y no porque yo haya querido abandonar", ha añadido muy sincera y algo triste. Una de las cosas positivas de su vuelta forzosa a casa es haberse reencontrado con su bebé y con su pareja, Miki Mejías: "Cómo te echaba de menos, pequeño. Te veo ya tan mayor, te amo", ha escrito la joven mamá en su perfil público.