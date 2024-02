El lado personal de Zayra Gutierrez, posible concursante de 'Supervivientes': de sus famosos padres a su bebé de 10 meses

Loading the player...

Zayra Gutiérrez ha acaparado todos los focos durante las últimas horas tras conocerse la noticia de que será la nueva participante de Supervivientes 2024. Mediaset ya está preparando la nueva edición que arrancará en los próximos meses y aunque todavía el casting no ha sido confirmado de manera oficial, ya se conocen algunos nombres de los concursantes como es el caso de la hija del exfutbolista Guti y la presentadora Arancha de Benito. La joven nació en el año 2000 y saltó a la fama por sus fiestas tras alcanzar la mayoría de edad. Mantiene una relación sentimental con Miki Mejías con quien dio la bienvenida a su primer hijo el pasado mes de abril. Pero eso no es todo, ¿quieres conocer más detalles sobre la vida personal de la hija del exjugador del Real Madrid? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

La doble celebración familiar de Guti y Romina con sus pequeños Enzo y Romeo

Lo que no se vio del bautizo del nieto de Guti y Arantxa de Benito