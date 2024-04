Zayra Gutiérrez revela cómo es la relación con su padre y su actual mujer, Romina Belluscio

Zayra Gutiérrez, la hija del exfutbolista Guti y Arantxa de Benito, ya ha regresado de su breve aventura en Supervivientes tras no poder soportar el dolor de la hernia discal que padece y, siguiendo la recomendación de los médicos del programa, decidió abandonar el concurso; aunque no descarta regresar en una próxima edición. Ahora, ya en Madrid, y junto a su bebé y su pareja, ha hablado en exclusiva en la revista Lecturas sobre la relación que mantiene con su padre y su actual mujer, Romina Belluscio y sobre cómo llevó de niña la separación de sus padres.

Arantxa de Benito desvela cómo es su relación actual con Guti y Romina Belluscio

Habla de la relación con su padre

Zayra ha contado muy sincera cómo le afectó el divorcio de sus padres cuando ella era tan solo una niña: "En mi adolescencia no lo pasé bien, soy muy sensible, las cosas me afectan. Fui rebelde...", afirma. Reconoce también en la entrevista que ha recibido terapia "para reforzarse". Y añade que tiene claro que sus probemas no fueron responsabilidad de sus padres: "No lo pasé mal porque ni mi padre ni mi madre me lo han hecho pasar mal, al revés". Aunque Zayra Gutiérrez recuerda que sufrió mucho con la separación porque le hubiese encantado "verlos juntos toda la vida".

Zayra también ha aprovechado para desmentir que tenga mala relación con su padre: "Le quiero y siempre le querré". Y también a su actual mujer, Romina Belluscio, a la que describe como una "segunda madre" que le ha ayudado en muchos de sus problemas.

El motivo definitivo por el que Zayra Gutiérrez ha abandonado 'Supervivientes'

Volver a una próxima edición de Supervivientes

Zayra ha contado cómo se siente tras dejar Honduras: "Desgraciadamente ya estoy de vuelta y digo desgraciadamente porque es lo que menos me apetecía, quería luchar, estar allí hasta el final del concurso, ganar... Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia, pero sigo en reposo y me quedará un tiempecillo"; y es que la ya exconcursante tiene que pasar gran parte del día tumbada en el sofá por prescripción médica.

"De momento estoy con calor y en tratamiento. Me han detectado una hernia y por eso me dio lo que me dio y me lesioné", ha explicado acerca de la realidad de su dolencia. Ahora, su objetivo es recuperarse y poder retomar su rutina, aunque ya ha adelantado que su principal objetivo es poder preparase para poder participar en la próxima edición de Supervivientes, que se emitirá previsiblemente el año próximo.