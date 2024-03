Arantxa de Benito desvela cómo es su relación actual con Guti y Romina Belluscio

Después de siete años sin pisar un plató de televisión, Arantxa de Benito ha concedido una entrevista en el programa ¡De Viernes!. La expresentadora reveló detalles sobre la relación que tiene actualmente con su exmarido José María Gutiérrez, conocido como Guti, y su actual mujer Romina Belluscio. El motivo de la entrevista es la participación de su hija Zayra, que hace poco se convirtió en madre, en Supervivientes 2024.

La hija de Arantxa y Guti ha contado siempre con el apoyo de sus padres en esta aventura. La exmodelo afirmaba que Zayra "siempre ha sido muy fan del formato de Supervivientes", al igual que el que fuese jugador del Real Madrid que le animó a participar. Además, ha puntualizado que esta era una buena oportunidad laboral para la joven que tiene que sacar adelante al pequeño Hugo, que llegó al mundo el pasado mes de abril.

Tanto Zayra como su hermano Aitor tienen una relación muy cercana con su progenitor. "Mis hijos tienen una comunicación muy estrecha con su padre que es lo que a mí me importa". Sin embargo, Aranxta ha destacado que ella no mantiene ningún tipo de vínculo con el deportista. "Hace mucho tiempo que dejamos de comunicarnos". Además, ha dejado claro que cuando sus hijos eran pequeños sí que mantenían un trato cordial por ellos pero que, ahora que han crecido, ya no lo consideran necesario. "Lo hicimos lo mejor que pudimos. Nosotros fuimos muy felices. Tuvimos tiempos inmensamente felices. También tuvimos muchas crisis. Cuando se rompió la relación fue un momento duro y triste".

Respecto a su nieto, Arantxa afirmaba que durante la participación de Zayra en el programa, su ex "no está ejerciendo como abuelo". Compartía que es ella quien asume la responsabilidad de cuidarlo cuando el padre, Miki Mejías, está ocupado. Además, la exmodelo no ha dudado en comentar la ausencia del abuelo en el bautizo del pequeño, un hecho que suscitó controversia en su momento. "Ya se comentó en su día. A mí me da igual lo que hagan los demás. Yo me acuesto con la conciencia tranquila".

Durante la participación en ¡De Viernes!, Arantxa también ha abordado la preocupación por el estado de salud de su hija en Honduras. La joven fue evacuada del programa y atendida por los facultativos debido a dolores intensos por un problema de ciática. En la última información que se ha compartido desde el programa se señalaba un cuadro de dolor lumbar agudo. Jorge Javier Vázquez revelaba en la última gala que "está a la espera de resultados de las pruebas realizadas, por lo que seguirá bajo tratamiento y supervisión médica". Arantxa está ansiosa por conocer más sobre la evolución de su hija e incluso expresó su disposición a viajar a Honduras para brindarle apoyo si es necesario "Si hay que ir a verla, por supuesto que iría".

