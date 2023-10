Arantxa de Benito aclara su opinión sobre la ausencia de Guti en el bautizo de su nieto

Loading the player...

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías bautizaron a su hijo, el pequeño Hugo, el pasado sábado 30 de septiembre. Un día inolvidable e "impresionante de bonito", tal y como lo ha definido Arantxa de Benito, madre de Zayra. "Emotivo, sencillo, familiar, alegre. Lo celebramos en casa, con la familia, con los más íntimos amigos y fue una cosa muy, muy, muy bonita", ha comentado. Sin embargo, hubo un gran ausente: Guti, abuelo del bebé, no pudo asistir a causa de un viaje de trabajo, como él mismo señaló. Ahora, Arantxa ha aclarado qué le pareció que su expareja no acudiera al bautizo, explicando, además, cómo es su relación con él. Dale al play y no te lo pierdas.

