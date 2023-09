Todas las imágenes del bautizo del nieto de Guti con muchos familiares y amigos pero con sonadas ausencias

Zayra Gutiérrez (23) y Miki Mejías (27) están de celebración. Cinco meses después de que su pequeño Hugo llegase al mundo para llenar cada rincón de su hogar de alegría, la pareja ha dado el paso de bautizarlo. El servicio religioso ha tenido lugar este sábado 30 de septiembre en la parroquia de Santo Tomás Moro de Majadahonda (Madrid) donde se han reunido todos los seres queridos de la joven pareja.

La mamá, radiante de felicidad y muy favorecida con un vestido largo de estampado floral e inspiración bohemia que ha combinado con una chaqueta en tonos beige y un cinturón de hebilla dorada, ha atendido con mucho cariño a los compañeros de la prensa. “Estamos muy contentos, aunque yo estoy algo nerviosa. Es una fiesta en petit comité. Somos unas 50 personas, solo familiares y amigos íntimos”.

Además, Zayra ha querido explicar el motivo por el que su padre, José María Gutiérrez, no ha podido estar presente en un día tan importante para su primer nieto. “Está en Girona porque juega el Real Madrid. El trabajo es el trabajo”, ha puntualizado haciendo referencia a la faceta de su progenitor como comentarista de los partidos del club blanco con la plataforma DAZN. De la misma manera, ha declarado que Romina Belluscio, la mujer del deportista, se ha quedado en casa cuidando de sus niños: Enzo y Romeo, de diez y dos años respectivamente.

Zayra ha dejado muy claro que no tiene ningún problema con su padre y su esposa a los que ve de manera habitual y con los que se piensa reunir en cuanto el exfutbolista regrese de Cataluña. “Cuando venga de Girona ya haremos una cena. Tenemos muy buena relación. A mi padre lo amo y a mis hermanos también”. Quienes sí han estado al lado de Zayra y Miki han sido Arantxa de Benito, a la que su hija ha definido como una ‘yaya’ muy consentidora y permisiva, y la abuela materna de Zayra, que ha ejercido de orgullosa madrina.

Zayra y Miki están en un dulce momento personal. Tanto que la recién estrenada mamá ya piensa en pasar por el altar con su chico. “Soy muy pesada con ese tema, pero de momento no hay anillo. Tal vez para 2026”, ha bromeado. Además, ha explicado que, en un par de años, no descarta la idea de ampliar la familia. “La maternidad es algo único. Yo quiero otro niño, pero no todavía”.

