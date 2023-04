La felicidad de Zayra Gutiérrez tras haber vuelto a casa con su bebé: 'Es un momento mágico'

Zayra Gutiérrez ya está en casa tras dar a luz el pasado 16 de abril a su primer hijo, Hugo. La joven de 22 años ha reconocido que después de haberse convertido en madre se siente como en una nube. "Todo muy bien. Muy emocionante. Es un momento mágico y único. El peque está fenomenal de salud y de todo y nosotros más unidos que nunca". Y es que aunque el bebé está adaptándose aún y no para de llorar, sus padres están completamente locos de amor por él. "He dormido dos horas estos días, pero da igual porque le veo la cara y se me cae la baba".

Durante los primeros días de vida del niño, los papás primerizos se han trasladado a la casa de Arantxa de Benito. Una joven y orgullosa abuela que le va a brindar la mejor de las ayudas además de sus sabios consejos. "Todo el día está con él. No me deja ni cogerlo, le va a dar ella el biberón y todo", bromeaba Zayra. De la misma manera, ha especificado que su padre, José María Gutiérrez, fue a visitar al niño al hospital con su mujer y sus hermanos. "Han ido todos. La familia de Miki, también mis tres hermanos, Aitor, Enzo, Romeo, mi padre, mi abuela y Romina".

Precisamente, la modelo argentina compartió en su perfil público el primer encuentro de Hugo con el exfutbolista del Real Madrid. "Pequeño Hugo. Bienvenido a la familia, tus tíos Enzo y Romero están deseando cuidarte y jugar contigo. Felicidades papis por este maravilloso regalo que os da la vida y felicidades al abuelo más cañón que existe. Os quiero". El deportista a la salida del centro médico también declaraba que el niño es "precioso" y que estaba muy "contento" por su hija.

Sin duda, un momento muy dulce para Zayra que no descarta ampliar la familia en un futuro. La mamá primeriza también tiene en mente bautizar a su primogénito, pero "más adelante" ya que su único deseo en este instante es "disfrutar" junto a su retoño y su chico, Miki Mejías, al que Zayra ha definido como un "padrazo". "En el hospital las matronas me dijeron que nunca habían visto a un padre tan implicado en el parto. Como todavía me estoy recuperando ha cambiado más pañales que yo". Zayra y Miki se conocieron en 2017. Sin embargo, la chispa entre ellos no surgió hasta 2021. Desde entonces, son inseparables.

