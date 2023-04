Romina Belluscio se derrite con el nieto de Guti en su regazo: '¡No puede ser más bueno y más mono!'

Romina Belluscio está viviendo con gran entusiasmo la llegada al mundo del pequeño que ha convertido en abuelo a su marido, José María Gutiérrez 'Guti'. a la edad de 46 años. La modelo argentina no oculta la felicidad que la invade a ella y a toda su familia en estos momentos, mostrando en imágenes a sus seguidores algunos de las escenas más entrañables que comparte con el recién nacido. De hecho, fue ella quien el pasado domingo publicaba desde el hospital las primeras fotos del niño.

"Bebé Hugo", comenzaba diciendo este domingo la colaboradora televisiva entre emoticonos de corazones. "¡No puede ser más bueno y más mono!", añadía a continuación en un mensaje dirigido directamente a Zayra Gutiérrez, la mamá del protagonista junto a su pareja, Miki Mejías. Unas cariñosas palabras que acompañaban a la preciosa foto donde vemos a la presentadora frente al espejo con el pequeñín, mientras lo coge en brazos y lo acurruca en su pecho.

Ha sido la propia maniquí quien inmortalizaba el instante con la cámara de su teléfono móvil, mientras el bebé parece estar dormido plácidamente en su regazo. Romina lucía un bonito vestido de cuadros y muy veraniego, acorde a las temperaturas cálidas que tenemos estos días en la mayor parte del país. Seguidamente, la adorable instantánea recibía respuesta por parte de la orgullosa mamá: "Os quiero", les ha dicho.

No ha sido esta la única imagen de Hugo que la mujer de Guti ha publicado en sus redes sociales, ya que en otras dos hemos podido ver también a sus hijos Enzo (10 años) y Romeo (2) mientras le hacían mimos al que es su sobrino. Ataviados con la equipación clásica del Real Madrid, el equipo que tantas veces vio jugar a su padre, ambos estaban encantados de tenerle allí.

"Lo que le gusta un bebé a mi bebé", comentaba con humor la modelo a propósito de la escena que estaba viendo, con el recién nacido tumbado en el carrito. Por su parte, el exfutbolista merengue recibía esta semana numerosas felicitaciones y, entre ellas, las de sus compañeros del programa donde ejerce de tertuliano, El Chiringuito de Jugones. Era en ese plató donde el que fuera internacional con la Selección Española reconocía algo que no le apetece nada que se refieran a él como abuelo.

"Me fastidia. Tengo como una mochila, ¿no?", se decía a sí mismo Guti. A esto, planteaba una solución para evitar que su nieto le califique así en un futuro: "Le diré a Hugo que no me llame de esta forma. Que sea como él quiera, pero abuelo no. La familia sabe que no me gusta, sí", confesaba el ex de Arantxa de Benito, quien pese a ello reiteraba lo contento que está por lo que es todo un acontecimiento para los suyos.