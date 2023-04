Esta es la palabra que intenta evitar a toda costa Guti tras el nacimiento de su nieto: 'Me fastidia'

Guti (46) está viviendo un gran momento. El que fuera jugador del Real Madrid se convirtió en abuelo por primera vez el pasado 16 de abril, una feliz noticia que anunció en exclusiva la revista ¡HOLA!. Su hija Zayra, fruto de su anterior matrimonio con Arantxa de Benito (53), daba a luz a Hugo y el colaborador de El Chiringuito de Jugones se mostraba encantado al posar con su nieto en brazos. Sin embargo, entre tanta felicidad, Guti ha sacado un 'pero' a la maternidad de la joven.

Guti, tras convertirse en abuelo a los 46 años: ‘Estoy feliz y contento’

El exfutbolista ha recibido multitud de felicitaciones por el nacimiento del niño. Una de ellas ha sido la del presentador del programa en el que colabora, Josep Pedrerol, quien le ha dado la enhorabuena públicamente por haber sido abuelo. A lo que el protagonista ha contestado que todo había ido "genial" y que los dos, tanto su hija como el pequeño, estaban "bien", destacando que este nacimiento es "una alegría" porque se une "un miembro más" a la familia.

Sin embargo, entre las risas de sus compañeros, el propio Guti ha reconocido, por primera vez, que no le hace tanta ilusión que le llamen "abuelo". Un término que, a priori, le genera bastante rechazo: "Me fastidia. Tengo como una mochila de abuelo, ¿no?", se decía a sí mismo. A esto, ha añadido una solución para evitar que su nieto le califique así: "Yo le diré a Hugo que no me llame abuelo. Que me llame como él quiera, pero abuelo no. La familia sabe que no me gusta, sí. Yo estoy contento, pero no estoy contento por lo de abuelo". Pese a ello, Guti ha reiterado lo contento que está por el nacimiento de su primer nieto.

Guti, de 46 años, se ha convertido en uno de los jugadores de fútbol más jóvenes en ser abuelo. Aunque él no ha sido el único. Un ejemplo es Zinedine Zidane, que a sus 49 años también recibía la noticia de una nieta de parte de su hijo Enzo, en mayo del año pasado. A pesar del 'pero' del deportista, Guti se ha mostrado feliz y orgulloso en todo momento de que la familia se amplíe. A su nieto Hugo hay que sumarle los cuatro hijos que tiene, dos con Romina -con quien está casado actualmente- y otros dos con su exmujer Arantxa de Benito -Zayra y Aitor, de 22 y 24 años respectivamente-.