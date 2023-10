Guti deja claro el motivo por el que no ha ido al bautizo de su nieto Hugo Zayra ha compartido más detalles de cómo fue la celebración a la que acudieron, entre otras, Anita Matamoros y Makoke

La ausencia de José María Gutiérrez ‘Guti’ (46) en el bautizo de su primer nieto, Hugo, fue una gran sorpresa para muchos. Tal y como explicó su hija Zayra (23), mamá del protagonista de la jornada, no existe ningún tipo de malentendido entre ella y el deportista, sino que este tuvo que desplazarse a Girona para comentar el partido del Real Madrid en la plataforma DAZN con la que colabora de manera habitual. “Es una pena, pero el trabajo es el trabajo”, declaró la joven sin perder la sonrisa.

Un viaje del que el exfutbolista ha dejado constancia a través de sus perfiles sociales, donde ha compartido un vídeo en el que aparece explicando algunas de las claves del encuentro en el que los merengues se alzaron con la victoria al marcar tres tantos al equipo rival, el Girona que tras esta derrota ocupa la tercera posición en la clasificación de La Liga. Un post con el que ha acallado los rumores que apuntaban a que podría estar distanciado de su primogénita.

Además, aunque no pudo ser testigo directo de como Hugo empezaba a formar parte de la comunidad cristiana, el que fuese centrocampista se reunirá con su hija mayor para cenar y brindar por la felicidad del niño en los próximos días. “Os amo mucho, me hubiese encantado que hubieseis estado y a vosotros estar conmigo, pero por trabajo no ha podido ser. Esta semana tenemos nuestra celebración. Os quiero, familia”, ha escrito Zayra en su muro junto a una tierna fotografía de todos juntos.

Una velada en la que, por supuesto, también estarán presentes Romina Belluscio, la actual esposa de José María, y sus hermanos pequeños: Enzo y Romeo, de diez y dos años respectivamente. Unos niños que Zayra adora con todo su corazón y que dentro de poco serán los mejores compañeros de juegos y travesuras de Hugo.

Así fue el bautizo de Hugo

Zayra y Miki Mejías estaban emocionados y felices por bautizar a su hijo. “Muy contentos, pero algo nerviosos”, confesaban antes de empezar la misa. Una celebración en la que reunieron a un total de 50 personas, sus familiares y amigos más cercanos entre los que se encontraban algunos rostros conocidos del mundo del entretenimiento televisivo como Makoke, Anita Matamoros y Javier Tudela.

La jornada comenzó en la iglesia de Santo Tomás Moro de Majadahonda (Madrid) y posteriormente se trasladaron a la vivienda de Arantxa de Benito, una abuela orgullosa y consentidora, cuyo jardín estaba decorado con motivos azules y blancos. Allí hubo una animada fiesta en la que no faltaron los regalos, la música y la diversión. Sin duda, un día que todos ellos recordarán con mucho cariño.