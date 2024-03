El reencuentro de Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos Amina y Luis, recordando juntos a la duquesa de Alba por Semana Santa

La Semana Santa suele ser sinónimo de esperados reencuentros familiares para pasar juntos unos días de descanso que, en el caso de Cayetano Martínez de Irujo, también se convierten en unas fechas muy señaladas donde se recuerdan a los seres queridos que ya no están entre nosotros. El duque de Arjona ha cumplido con la tradición de cada año en esta jornada festiva y, acompañado por su hija Amina, homenajeaba a la duquesa de Alba en una mañana marcada por el cielo gris y la lluvia que caía a ratos en Sevilla.

Acudían este Jueves Santo a la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde se encuentran las cenizas de la aristócrata desde hace casi una década, a quien el conde de Salvatierra ha dedicado unas sentidas palabras nada más salir del santuario: "Aquí está mi madre y nos estará viendo. Este templo es obra suya. Qué menos que seguir, en la medida de nuestras posibilidades, el impresionante legado humano de lo que ella ha creado", reseñaba con emoción ante la prensa.

La joven de 22 años, que iba vestida toda de negro, ha viajado hasta la capital hispalense desde Londres, donde reside y trabaja en el departamento de ventas de Aman Resorts, una de las empresas hoteleras más lujosas del mundo. Su hermano mellizo Luis llegará esta tarde a las 19:00h a la ciudad andaluza, tal y como ha explicado su padre, también procedente de la 'City' donde se desempeña en la prestigiosa compañía financiera internacional JP Morgan.

"Ellos dos van a salir", contaba su orgulloso progenitor a los periodistas al salir de la iglesia, señalando que sus hijos participarán de nuevo en la procesión de La Madrugá. Ambos jóvenes, que nacieron fruto del matrimonio de Cayetano con su ex Genoveva Casanova, no han querido perderse una vez más esta semana de fervor religioso en la tierra donde se criaron. Así, no será la primera vez que ambos se vistan de nazarenos y formen parte de esta popular liturgia.

Al Duque y Amina se ha unido en este día Margaret, a quien consideran un miembro más del clan. Se trata de la hija de Margarita Cayarga, quien fuera niñera de la familia durante años y que falleció en 2015. "Es la persona maravillosa con la que crecí", dijo en una ocasión Eugenia Martínez de Irujo al hablar de Margaret, calificándola a su vez como su "hermana". Tanto la duquesa de Montoro como Cayetano siempre han tenido una conexión muy especial con ella durante toda su vida, hasta tal punto que el propio Conde se convirtió en su tutor legal cuando murió la madre de esta.

Una vez dentro del templo, cuyo interior estaba abarrotado por los fieles, veíamos cómo el aristócrata se detenía delante de la lápida de Cayetana Fitz James-Stuart, cuyo diseño definitivo con relieves data de 2017 y contiene el poema de Isabel de León. Allí, tras leer para sí mismo algunos de los versos, el duque de Arjona hacía un conmovedor de gesto de besarse la mano y tocar la piedra donde se honra la figura de su añorada madre.

