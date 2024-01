Cayetano Martínez de Irujo, sobre Genoveva Casanova: ‘Le han hecho mucho daño a ella y a mis hijos, mucho daño’

Cayetano Martínez de Irujo se ha sentado en el programa de Susanna Griso para sincerarse acerca de la complicada situación económica que atraviesa el campo español y, por tanto, sus negocios. Respondió además a las preguntas de la presentadora de Espejo público sobre la situación de su exmujer Genoveva Casanova, madre de sus dos hijos Luis y Amina, tras la polémica por la publicación de unas fotos con Federico de Dinamarca. "Bueno, ese es un tema que ya se verá en los tribunales, han hecho mucho daño a ella y a mis hijos, mucho daño. Mis hijos están trabajando, nada más acabar la carrera uno está trabajando en PJ Morgan y Amina está trabajando en Aman, una de las empresas más importantes de turismo de alto nivel. Y están teniendo que sufrir mucho con esta historia, pero ya están todas las querellas y demandas en trámite", aseguró.

Explicó Cayetano que es Genoveva quien ha presentado las demandas, contando con la ayuda de sus abogados. "Ella, pero con mis abogados. Porque es intolerable, intolerable que este país se descuartice a las personas de una forma totalmente, no ya injusta, sino absolutamente diabólica. Pero ¡en fin! es un tema que ya se verá. Pagarán todos los que tienen que pagar en su momento". Y añadió: "El daño que le han hecho a ella y a mis hijos, eso no lo voy a perdonar hasta que no se resarza".

Se refirió además a la situación del campo español, reconociendo que en su caso personal ha atravesado una época complicada. "He pasado el peor año de mi vida. He tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de diciembre" contó. Comentó la situación en la que se encuentran los agricultores y otras cuestiones relativas a la actualidad política. Se refirió además a las informaciones que apuntan a pérdidas económicas de la familia Alba relacionadas con su patrimonio histórico, explicando que se deben a un ajuste fiscal de la herencia. "Lo que había era deuda y lo que se ha hecho ha sido quitar deuda" dijo.

Ya el pasado mes de noviembre, durante la misa por el noveno aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba, el duque de Arjona se refería a la buena relación que le sigue uniendo a su exmujer. "Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar", dijo (recordemos que Genoveva Casanova sufrió una embolia pulmonar, que le causó un infarto pulmonar y un derrame). Acerca de las informaciones sobre las antes citadas fotos, comentó entonces: "Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica, pero bueno ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde".