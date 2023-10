Luis y Amina, los hijos de Cayetano y Genoveva que llevan una discreta vida en Reino Unido A sus 23 años, acaban de incorporarse al mercado laboral y sus padres no pueden estar más orgullosos de ellos

Luis y Amina, los mellizos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, llevan una vida totalmente alejada de los focos. "Están trabajando en Inglaterra, pero viven separados porque están en ciudades distintas. Los dos están haciendo sus caminos de una forma impresionante para la edad que tienen", dijo orgullosa su madre.

A sus 23 años, los dos acaban de terminar la universidad y ya se han incorporado al mercado laboral. De hecho, según confirmó su padre, Luis trabaja en JP Morgan Chase, la conocida empresa financiera de Londres, y Amina "en una de las empresas hoteleras más importantes". Debido a su trabajo, ninguno de los dos podrá asistir el próximo 20 de noviembre a la misa que Cayetano está preparando en Sevilla con motivo del noveno aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. Pero sí estarán presentes en Navidad, una fecha muy especial que ambos celebrarán en familia.

El pasado 18 de julio, Genoveva fue testigo de la graduación de su hijo Luis en Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, un centro público de Reino Unido. "No tengo palabras para describir el orgullo que siento por ti. Graduado con honores y ahora empezando tu nueva vida. ¡Sé grande y vuela alto, mi amor! Mantén tu corazón fuerte y generoso, como es… y cómete el mundo a bocados. Te adoro con toda el alma", publicó junto a esta foto.

Unos días más tarde, el 22 de julio, era Amina quien finalizaba un máster en IE University, una prestigiosa escuela de negocios en Madrid, tras haber estudiado Lengua, Cultura y Comunicación en la Universidad de Warwick, en Coventry (Inglaterra). "Mi princesa, mi ratita linda, no sabes cuanto le agradezco a Dios este regalo que me dio contigo. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Siempre con el corazon noble y generoso, alegre, inteligente y valiente. He aprendido tanto de ti. Superas todo lo que yo soñé. Te espera una vida maravillosa", escribió mientras la joven recogía el diploma con la toga y el birrete.

Antes de finalizar sus estudios superiores, Genoveva aseguró que su hijo tenía mucho interés por la economía, la historia y la política y que su hija quería hacer algo relacionado con la administración y el arte.

Cayetano, por su parte, dijo que Luis es "un chico muy capaz y muy inteligente", ya que había llegado a fundar su propia empresa de ropa con un amigo. Ahora, tras graduarse en una de las 150 mejores universidades del mundo, el joven trabaja como analista en una empresa líder global en servicios financieros. "Se lo ha conseguido él y ha hecho todo el esfuerzo. Se presentaron 500 y han escogido a cinco. Tiene mucho mérito. Estoy muy contento", declaró el jinete cuando su hijo fue seleccionado para hacer prácticas en JP Morgan Chase. Sobre Amina dijo, en 2020, que había sacado "la segunda mejor nota de su carrera".

Luis y Amina comenzaron su etapa escolar en el madrileño Instituto Británico, al que siguieron unos años en un internado de York (Reino Unido). Tras regresar a España, se matricularon en un exclusivo centro de La Moraleja, conocido como la cantera española de Oxford y Cambridge y por cuyas aulas han pasado otros nombres conocidos, entre ellos, Brooklyn Beckham. Antes de comenzar la Universidad, los hermanos quisieron tener un verano diferente al de años anteriores y se fueron a recorrer Europa con Interrail.

Cuando cumplieron la mayoría de edad, celebraron su puesta de largo en Arbaizenea, el palacio de San Sebastián que su padre heredó de la duquesa de Alba, y rápidamente desaparecieron del foco mediático por decisión propia. Tan solo se dejan ver acompañados de sus padres en actos familiares o disfrutando de las tradiciones tradiciones de Sevilla que tantó amó su abuela paterna, la duquesa de Alba, como la Feria de Abril y la Semana Santa.