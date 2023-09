Genoveva Casanova revela cómo se encuentra tras sufrir una embolia pulmonar

Tamara Falcó ha sido la última invitada estrella al programa de Joaquín el Novato y la hija de Isabel Presyler ha desvelado anécdotas que hasta ahora no se sabían de su boda como qué ha pasado con su alianza y por qué no la lleva en su dedo anular. Después de una larga y divertida entrevista con la marquesa de Griñón, el presentador se postuló como anfitrión de una cena de lujo a la que acudieron, además de Tamara, sus amigas Genoveva Casanova, Teresa Baca y Agatha Ruiz de la Prada y en la que el exfutbolista del Betis les deleitó con una receta de Isabel Preysler.

Una inolvidable velada en la que Joaquín recibió buenas críticas y en la que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, además de hablar de protocolo y gastronomía, contó cómo se encuentra después de sufrir una embolia pulmonar este verano. "Ahora estoy bien. Estoy mucho mejor. Pero la verdad es que estuvo cerca la bala, como decimos en México", señaló después del gran susto vivido por el que tuvo que estar ocho días hospitalizada a causa de una obstrucción súbita de una arteria en el pulmón, que a su vez le causó un infarto pulmonar y un derrame.

La mexicana contó cómo ocurrió: "Yo estaba en Londres, que me fui a la graduación de mi hijo Luis, y, la segunda noche, de repente, me desperté con un dolor tremendo en la espalda. Y así hice todo el viaje, pensando que era una contractura. Pero al volver aquí el dolor era tan intenso, que decidí ir al hospital. Y cuando llegué, el dolor era terrible. Me tuvieron que meter morfina para calmarme y que me pudieran hacer las pruebas", señala Genoveva. que hasta el cuarto día no acudió a urgencias cuando ya el dolor se hizo insoportable. De haber esperado más tiempo, confesaron sus seres queridos a ¡HOLA!, la consecuencia podría haber sido fatal y haberle causado la muerte.

Afortunadamente tuvo la suerte de dar con grandes profesionales que rápidamente supieron emitir un diagnóstico "La doctora, que es la jefa de medicina interna del hospital, era increíble. Se dio cuenta, en el TAC que me hicieron, que habían unas manchas y enseguida supo lo que era. Anrtes de hacer más pruebas, dijo 'inmediatamente, heparina' y resultó que era un tromboembolismo pulmonar. Pero, a mí, lo que me dolió tan fuerte no fue eso, sino el infarto pulmonar, que pasó cuando ya había vuelto a Madrid".

La exmujer del duque de Arjona se recupera física y mentalmente del susto vivido. A su lado han estado permanentemente sus hijos Luis y Amina, y su exmarido, Cayetano con el que mantiene una relación excelente y el apoyo es mutuo.