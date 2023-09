El motivo por el que Tamara Falcó no lleva su verdadero anillo de casada La marquesa de Griñón también ha desvelado el percance que sufrió cuatro días antes de la boda y que estuvo a punto de arruinar su look nupcial

Han pasado casi tres meses de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y todavía seguimos conociendo detalles sorprendentes de la celebración. Según contó la marquesa de Griñón en el programa Joaquín, el novato, de Antena 3, días antes del enlace sufrió un percance que estuvo a punto de arruinar su look nupcial. "Te voy a contar una cosa que ni se supo. Yo llevaba un vestido gigantesco y cuatro días antes de la boda se quema el camión de mensajería que llevaba mis zapatos de la boda. Me los habían hecho a medida. Llamo y digo: 'No han llegado para la prueba'. Estaban incinerados, insalvables al 65 por ciento... Yo ya digo: 'Cómo de esto se entere la prensa'. Que si el mal de ojo, que si la mala suerte...", desveló entre risas.

Este incidente sucedió después del revuelo causado con su vestido de novia y el asalto al camión con las joyas vintage que iban a lucir algunas invitadas. Pese a ello, Tamara nunca pensó que el universo le estuviera mandando señales para no pronunciar el 'sí, quiero'. "Fíjate que cuanto más esfuerzo cuesta algo más me esmero. Hombre, al final se hizo. Para mí... no es que casarme fuera un reto, pero supuso un reto porque me iban pasando cosas, pero bueno", explicó.

La marquesa de Griñón se casó finalmente con un elegante diseño de Wes Gordon, que llegó a ser comparado con el vestido de la reina Letizia aunque Tamara nunca se inspiró en él. Ella se sentía la novia más guapa del mundo y salvó con mucha elegancia ciertos 'inconvenientes' de la creación. "Yo iba intentando no matarme con el vestido... Hacer como que todo iba fenomenal... ¡Es que el vestido pesaba 15 kilos! Te tengo que enseñar fotos de lo que llevaba debajo, que encima llevaba lana el corsé... ¡El 8 de julio y lana! Era como de costura. Habían estado trabajando 25 personas en el vestido, pero es que ni pasé calor... fue superbonito", recordó.

De todos los datos que Tamara compartió con Joaquín el que más llamó la atención del exfutbolista fue el motivo por el que no lleva su verdadera alianza de casada, un anillo de oro amarillo, irregular y con su nombre y el de Íñigo grabado en el interior, que fue un regalo del padre del empresario y un trabajo de orfebrería de su tío. "¿Este es el verdadero anillo o el bueno lo tienes en el banco?", le preguntó Joaquín y ella, con su habitual sinceridad y sentido del humor, respondió entre risas: "Este es el que es... Es que el otro día se me cayó y me he puesto este mientras tanto... No sé dónde está, mientras tanto he traído este, yo pensaba que iba a dar el pego... pues nada". "No me puedo creer que hayas perdido el anillo de la boda", exclamó Joaquín sin dar crédito. "Calla, calla, que igual nadie se da cuenta. Ya lo sé, dos meses, pero es que me estaba un poco grande y nada... aparecerá, aparecerá", dijo la marquesa de Griñón.

La ausencia de Enrique Iglesias en la boda

A Tamara le hubiera encantado tener cerca a su hermano Enrique en un día tan importante. "Le eché de menos", lamentó. Sin embargo, entendió a la perfección el motivo de su ausencia. "Enrique y yo hablamos... La verdad que él no ha ido a ninguna de las bodas de mis otros hermanos. Siempre ha sido muy tímido, sorprendentemente porque canta en unos estadios gigantescos, pero de forma de ser es de su grupito pequeño, para adentro...", contó. Pese a ello, estuvo muy presente a través de pequeños detalles. "Me mando unos mensajes preciosos antes y después, me mando su nueva canción que está a punto de salir, que me sentí superidentificada, tiene cosas muy bonitas", aseguró.

Sus deseos de ser madre

La marquesa también contó cómo vivió su desengaño amoroso con Íñigo. “No me podía imaginar que lo iba a perdonar porque me hizo mucho daño”, confesó. Finalmente se reconciliaron y ahora, tras el 'sí, quiero', desearían convertirse en padres. "Hay idea y me he estado preparando con un sistema que se llama naprotecnologia. Es un programa que han traído de Estados Unidos, que se llama Fertilitas, que es un estudio de la mujer. Soy muy consciente de que tengo una edad y no sé cómo de fácil va a ser. Este año cumplo 42 años, no es todo tan sencillo, pero bueno, como creo mucho en Dios, si tiene que venir vendra y si no ya veremos, nosotros lo vamos a intentar", declaró.