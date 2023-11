Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia sobre su ex: 'Me preocupo muchísimo de Genoveva' El conde de Salvatierra organizó una misa en Sevilla por el noveno aniversario del fallecimiento de su madre, la duquesa de Alba, a la que no acudieron el resto de sus hermanos

Cayetano Martínez de Irujo no faltó a la misa por el noveno aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba. El duque de Arjona acudió al oficio religioso en honor de su madre celebrado en el templo de la hermandad del Cristo de los Gitanos, en Sevilla - donde descansan las cenizas de Cayetana Fitz-James Stuart-, acompañado de su pareja, Bárbara Mirján, Alfonso Diez, viudo de Cayetana, y los amigos de los duquesa de Alba Carmen Tello y Curro Romero, entre otras caras conocidas.

Año tras año Cayetano acude a esta misa en honor a su madre, una cita en la que no han estado el resto de los hijos de Cayetana de Alba, como desde hace tiempo viene siendo habitual, ya que en palabras de Eugenia Martínez de Irujo cada uno la recuerda como buenamente quiere y el recuerdo de doña Cayetana Fitz-James Stuart sigue y seguirá imborrable en todos los que la quisieron, aunque no asistan a la misa.

En esta ocasión, el conde de Salvatierra no estuvo acompañado por su exmujer, Genoveva Casanova, ni sus hijos Luis y Amina. "Siento mucho la ausencia de mis dos hijos y de Genoveva", señala Cayetano, que una vez más demostró lo unido que está a su exmujer. "Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar", destacó el hijo de Cayetana de Alba sobre su exmujer, que sufrió una embolia pulmonar, que le causó un infarto pulmonar y un derrame.

-Las imágenes de Genoveva Casanova en medio de la tempestad mediática

En cuanto a las últimas informaciones sobre las fotos de Genoveva con el príncipe Federico de Dinamarca, el aristócrata se ha limitado a decir: "Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica, pero bueno ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde". Y quiso añadir: "Tristemente no ha podido venir, claro, y lo ha sentido mucho". De todos modos Genoveva no se olvidó de honrar la memoria de la difunta con un emotivo mensaje que compartió con sus seguidores. "Te echo tanto, tanto de menos… tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mí", destacó la mexicana, que siempre mantuvo una excelente relación con la duquesa de Alba a pesar del divorcio del padre de sus mellizos.

De sus dos hijos Luis y Amina, habló Cayetano: "Estoy orgulloso de ellos, y sobre todo porque me han dicho ya varias veces 'papá, hemos seguido tu ejemplo'. Dos meses después de terminar la carrera los dos están colocados, Luis en uno de los mejores bancos del mundo [J.P. Morgan], que se lo ha buscado él, y Amina se ha buscado una plaza en la cadena hotelera Aman. Están encantados, yo les sigo echando una mano obviamente para todo lo que necesitan y, en fin, no puedo estar más orgulloso de ellos".