Cayetano Martínez de Irujo, arropado por Bárbara Mirján, homenajea a su madre en medio de las tensiones con su hermana Eugenia

Cada año desde aquel fatídico 20 de noviembre de 2014 en el que la duquesa de Alba falleció dejando un recuerdo imborrable, su hijo Cayetano la recuerda con una misa en su honor en el templo de la hermandad del Cristo de los Gitanos, del que tan devota era su madre. El conde de Salvatierra ha estado arropado por su pareja y gran apoyo Bárbara Mirjan, el viudo de su madre, Alfonso Díez y sus grandes amigos, Carmen Tello y Curro Romero, entre muchos otros asistentes. No han estado el resto de los hijos de Cayetana de Alba, como viene siendo habitual, que han dedidido recordarla de otros modos.

A su llegada a la iglesia, Cayetano ha explicado lo importante que es para él este homenaje anual a su madre: "Es lo mínimo que se merece, un recuerdo una vez al año". Sobre la ausencia de sus hermanos, ha preferido no pronunciarse, aunque ha admitido que por primera vez no ha cursado ninguna invitación al homenaje, esperando que quien quiera asistir se pusiera en contacto con él. En los últimos meses las diferencias con sus hermanos se han acrecentado, en especial con Eugenia. "He estado cinco meses mandándole mensajes para que nos sentemos y hablemos. Tuve un par de respuestas y nada más", ha contado a los periodistas el duque de Arjona.

El origen de este desencuentro, que también implica a Alfonso, duque de Híjar y segundo de los seis hijos de la duquesa de Alba y a Luis Martinez de Irujo, se encuentra en una sociedad de la que los tres forman parte y que engloba a las fincas que posee cada uno. El desacuerdo llega a la hora de autorizar la obra de un embalse en uno de los terrenos de Cayetano, ya que no existe consenso entre los hermanos. A pesar de las tensiones, el entorno familiar, como Narcis Rebollo y Cayetana Rivera, marido e hija de la duquesa de Montoro, confía en que solucionarán pronto sus desacuerdos.

Por otra parte, Cayetano Martínez de Irujo también ha lamentado, aunque comprendido, la ausencia de sus hijos, Luis y Amina, que se encuentran trabajando en Londres, y la de su exmujer Genoveva Casanova, a la que ha enviado todo su apoyo tras el huracán mediático desatado a raiz de sus imágenes junto a Federico de Dinamarca. Aunque en esta ocasión no ha podido asistir a la misa, la que fuera nuera de la Duquesa la ha recordado en una emotiva publicación que ha compartido con sus seguidores. También Eugenia Martínez de Irujo ha recurrido a su perfil público para homenajear a su madre, como suele hacer cada año.

Como novedad, este año Cayetano a estado acompañado también en la homilía por alguien muy cercano a la familia. Se trata Margarita, la hija de su "nana" Margarita Cayarga, quien, durante años, cuidó de él y de sus hermanos y que falleció tristemente en noviembre del 2015. Habitualmente, celebran dos misas diferentes para honrar a ambas mujeres, pero en esta ocasión han decidido unificarlas.