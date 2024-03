De Azúcar Moreno a Kiko Rivera: los abandonos más sonados en la historia de 'Supervivientes' A lo largo de las 18 ediciones del reality han sido varios los que no han aguantado las duras condiciones que ofrece la isla

Loading the player...

Fue en el año 2006 cuando arrancaba la primera versión de Supervivientes con la presencia en la isla de perfiles VIP. Desde entonces hasta ahora algunos de sus concursantes han tirado la toalla y han abandonado el reality, a pesar de que en la mayoría de los casos, sus parejas o familiares les han intentado convencer antes de que no se fueran. Los motivos de estos sonados abandonos a lo largo de la historia del formato han sido diferentes, en ocasiones las duras condiciones que ofrece la isla, en otras problemas de salud o no soportar estar lejos de sus seres queridos han sido las razones más frecuentes. Azúcar Moreno o Kiko Rivera Pantoja decidieron abandonar el programa pero no fueron los únicos, hay muchos más hasta llegar a esta última edición, donde ha abandonado por sus problemas de espalda, Zayra Gurtiérrez, o Carmen Borrego quien acaba de pedir activar el protocolo de abandono. ¿Quién fue el primero en dejar el concurso? ¡No te pierdas el vídeo con la lista completa!

El motivo definitivo por el que Zayra Gutiérrez ha abandonado 'Supervivientes'

Rocío Madrid, segunda concursante expulsada de 'Supervivientes'