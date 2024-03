Cinco series y películas de Netflix que tienes que ver esta Semana Santa Si tu plan es quedarte en casa y descansar no te pierdas estas propuestas

Comienza Semana Santa y los planes se ven truncados por el mal tiempo y las lluvias que azotan a todo el país, así que para aprovechar los días y desconectar, te proponemos una selección de películas y series de Netflix. Románticas, de misterio, con tintes históricos... todas son ideales para un maratón en el sofá con palomitas sin salir de casa. Del regreso de Lindsay Lohan a la pequeña pantalla a producciones especiales para estas fechas tan destacadas, como el Testamento: la historia de Moisés… tan solo queda darle al play y disfrutar.

Un deseo irlandés

Un deseo irlandés cuenta la historia de Maddie, una joven que se traslada a Irlanda para asistir a la boda de su mejor amiga, Emma. Sin embargo, hay un pequeño problema, Paul, el novio, es el hombre de sus anhelos. Todo cambia para ella cuando desea poder cambiar su vida con la de su amiga, un sueño que acaba haciéndose realidad con consecuencias inesperadas y de lo más divertidas.

La aplaudida imagen de Lindsay Lohan en la que muestra su postparto

Esta comedia romántica está protagonizada por Lindsay Lohan, que se encuentra en un momento personal y profesional de lo más dulce, y cuyo reparto se completa con nombres tan populares como Jane Seymorus (Dr Quinn); Edward Speleers (Outlander); Alexander Vlahos (Merlín); y Ayesha Curry (Love For Sale). 1 hora y media de risas y emociones aseguradas.

Un ladrón romántico

Siguiendo con la temática de las historias de amor, en la plataforma de streaming nos podemos encontrar Un ladrón romántico. Una producción turca con tintes de acción y misterio centrada en la historia de una agente de la Interpol que tiene que dar caza a un atracador que ha asaltado museos de arte por diferentes partes de la geografía internacional. ¿El problema? Este delincuente fue una persona muy importante de su pasado, el hombre con quién se iba a casar.

¿Qué hace Hande Erçel en Madrid? Descubre el planazo con amigas de la popular actriz turca

Los fans de las producciones del país otomano, cada vez más en auge, conocen de sobra a los dos protagonistas de Un ladrón romántico. Ella es Esra Bilgiç, una de actrices principales de Resurrección; y él el galán Birka Sokullu, que anteriormente ha trabajado en Inocentes, La canción de la vida y Almas heridas.

El problema de los tres cuerpos

¿Te gusta la ciencia ficción? Entonces El problema de los tres cuerpos es la serie perfecta para ti, puesto que trata de los primeros contactos de los humanos con extraterrestres. Una trama trepidante y novedosa que también abarca conspiraciones gubernamentales, guerras y misterios científicos y tecnológicos. Ocho capítulos, de aproximadamente una hora cada uno, que despertarán el interés de los más curiosos.

La hija de uno de los villanos de 'Juego de Tronos' fue una de las invitadas al cumpleaños de Christian de Dinamarca

Un proyecto creado por los guionistas de Juegos de Tronos, David Benioff y D.B Weiss, que se han basado en la trilogía homónima de Liu Cixin, concretamente esta primera temporada en el libro El recuerdo del pasado de la tierra. Una receta de éxito que se completa con un reparto de excepción: Benedict Wrong (Doctor Strange); John Bradley West (Moon Fall); Eiza González (Baby Driver); Jonathan Pryce (The Crown) y Liam Cunningham (Way Down).

Testamento: la historia de Moisés

Aprovechando el contexto religioso de la Semana Santa, llega a Netflix Testamento: la historia de Moisés. Al contrario que el resto de propuestas que te ofrecemos, este proyecto se trata de un documental dramatizado para el que se ha contado con la participación de teólogos e historiadores que explican con más detalles cómo fue la figura histórica de Moisés, tanto como príncipe como profeta, a través de tres interesantes capítulos.

Descansar en paz

Un hombre argentino agobiado por las deudas decide tomar una decisión drástica: fingir su muerte dejando su familia y su pasado atrás para comenzar de cero con una nueva identidad en Paraguay. Sin embargo, muchos años después de su desaparición y movido por la curiosidad, se plantea la idea de regresar a su hogar para ver cómo siguen todos. ¿Será capaz de hacerlo aunque eso ponga en peligro su vida?

Los mejores looks del Festival de Málaga vistos en su alfombra roja: de Blanca Suárez a María Adánez

Este vertiginoso thriller basado en el libro Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo? de Martín Baintrub, se estrenó a nivel mundial en el Festival de Málaga, donde se alzó con los galardones en las categorías Mejor Actor (Joaquín Furriel) y mejor actor secundario (Gabriel Goity). Un reparto que terminan de completar Lali González y Griselda Siciliani.