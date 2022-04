Cinco series de Netflix perfectas para un maratón de Semana Santa Si tu plan es quedarte en casa y descansar, no te pierdas estas propuestas en la plataforma de 'streaming'

Si tu plan para Semana Santa perfecto es desconectar en casa, no puede faltar una selección de series breves de Netflix. Todas ellas son ideales para una maratón en el sofá, pues combinan los elementos perfectos para aprovechar el tiempo de vacaciones: cortas, pero adictivas, y, sobre todo, para todo tipo de gustos, ya que van desde el género romántico o historias de amistad inquebrantable, hasta llegar a las tramas policíacas más sorprendentes. Listas las palomitas y con la manta preparada... solo queda darle al play y disfrutar.

El inocente

Esta ficción española basada en los libros de Harla Coben fue una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming en el año 2021. En un principio el público podrá conocer a Mateo (Mario Casas), que parece haber rehecho su vida tras el homicidio imprudente que lo haría pasar por prisión hace nueve años. Junto a su mujer Olivia (Aura Garrido) intenta comenzar una nueva vida alejado de todo aquello que fue. Sin embargo, un golpe de destino, en forma de llamada telefónica, hace que su esposa desaparezca sin dejar rastro y todo se vuelve a trucar de nuevo, llevando a Mateo a reencontrarse con los fantasmas de su pasado. En cada uno de los ocho capítulos que forman la trama se presenta al público la historia personal de cada personaje, que están más relacionados entre sí de lo que en un principio parece. De esta manera, se forma una complicada red que acaba por desvelar los más secretos más oscuros de cada uno de ellos.

Con la ciudad de Barcelona como telón de fondo, el misterio que envuelve la historia no dejará que en ningún momento el espectador aparte su mirada de la pantalla. Además, a todo ello, hay que sumarle un reparto de lujo, donde destacan nombres como el de Mario Casas, José Coronado, Alexandra Ximénez, Aura Garrido y Juana Acosta. Igualmente, detrás de las cámaras se encuentra todo un veterano del cine español, Oriol Paulo, encargado de otros grandes éxitos de la gran pantalla como los Ojos de Julia.

Bodyguard

Continuando con las tramas de misterio, Netflix rescata la producción de la BBC del año 2018, Bodyguard. Una ficción corta, pero adictiva, que nos presenta a dos personajes completamente opuestos entre sí, pero que, de manera más bien forzosa, se ven obligados a entenderse y convivir. Por una parte, David Budd (Richard Madden) un exsoldado con problemas psicológicos derivados de los crímenes de guerra que tuvo que presenciar durante su estancia en Afganistán. El destino le lleva a tener que proteger a Julia Montague (Keeley Hawes), que se presenta como candidata a primera ministra del Reino Unido con una máxima en su programa electoral, defender la intervención militar que realiza su país en Oriente Próximo. Mientras ella acumula un gran número de detractores que quieren verla lejos de Downey Street, sea de la manera que sea, él debe poner a prueba su profesionalidad, que se ve mezclada con sus propios conflictos personales.

La serie, que llegó a reabrir el debate sobre la problemática del terrorismo en Reino Unido, cuenta únicamente con seis episodios que dejan al público al borde del infarto y con ganas de saber más. Además, esta semana de vacaciones se trata de un momento perfecto para ponerse al día con ella: tanto para descubrirla, como para volverla a ver, pues, debido al éxito que cosechó, la plataforma digital está planteando la producción de una segunda temporada.

El Baile de las Luciérnagas

Tully (Katherine Heighl) y Kate (Sarah Chalke) son amigas inseparables desde la adolescencia. La vida las ha llevado por caminos paralelos, pero muy diferentes entre sí, pues a pesar de que ambas terminaron sus estudios en periodismo, Tully triunfa como presentadora de un formato televisivo para mujeres, mientras que Kate se encuentra centrada en su faceta más personal como madre y esposa. De esta manera, se preparan para afrontar la llegada de los cuarenta. Sin embargo, los hechos parecen torcerse para las dos, llegando a perder esa amistad que parecía inquebrantable. Una ruptura que es todo un misterio, ya que esa trama se reserva para la segunda temporada que aún espera fecha de estreno. En estos diez capítulos, lo que el público sí podrá conocer a través de numerosos flashbacks serán los cimientos de esta peculiar relación, que parece desmoronarse sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo.

La ficción está basada en los libros homónimos de Kristin Hannah y destaca por sus tintes románticos y de amistad. Además, cabe destacar la participación de Katherine Heighl, popular por su papel de Izzy Steven en Anatomía de Grey, ya que esta producción de Netflix supuso su vuelta a los escenarios tras unos años alejada del mundo de la interpretación.

Dead To Me

Y es que al igual que una amistad de años puede romperse de la noche a la mañana, tampoco se puede adivinar donde puede llegar a surgir una nueva relación. Sí no que se lo pregunten a Jen (Christina Applegate), que, rota de dolor tras la muerte de su marido por atropello, decide buscar ayuda en una terapia en grupo. Durante estas sesiones psicológicas, conoce a Judy (Linda Cardellni), una mujer sensible, pero con una vida personal algo caótica, que termina convirtiéndose en su mejor apoyo en la peor etapa de su vida. Lo que todavía no sabe Jen es que fue la propia Judy la causante de todos sus males, pues ella atropelló mortalmente a su marido sin ni siquiera volver al lugar del accidente para ayudarlo.

Por este preciso motivo Judy se acerca a Jen en un principio, ya que esta última se encuentra investigando de manera paralela a la policía el crimen e intenta boicotearla para que su verdad no salga a la luz. A su manera, ambas luchan por sobreponerse a una complicada situación, pero su relación se afianza y las mentiras crecen, haciendo todo aún más complicado. Al mismo tiempo, la propia Jen se da cuenta que su matrimonio no era tan perfecto como ella imaginaba.

El tiempo que te doy

Un total de 10 capítulos de aproximadamente unos quince minutos de duración serán más que suficientes para que el público se enamore de Lina y Nico. Una pareja que tras nueve años juntos decide tomar caminos separados poniendo fin a su relación. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Lina por olvidar, pasar página y empezar un nuevo capítulo de su vida en solitario, todo a su alrededor parece que le va recordando los motivos que la llevaron a enamorarse de Nico. De esta manera, el espectador puede acompañar a la protagonista en este proceso de duelo personal, aceptación, y, finalmente, superación. Una producción española donde las emociones están a flor de piel en cada uno de los minutos que van pasando y que cuenta en su reparto con las actuaciones de Nadia Castillo, popular por su papel de Marga en las Chicas del cable, y Álvaro Cervantes, al que ya se le pudo ver en otros filmes románticos como Tres metros sobre el cielo.

