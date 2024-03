El guiño de Lindsay Lohan a su bebé en su primer estreno 7 meses después de ser madre

Un estreno por todo lo alto en una ocasión que bien lo merecía. Lindsay Lohan regresa a las pantallas tras haber sido madre hace 7 meses con la cinta Irish Wish, un nuevo proyecto que vuelve a unirla a Netflix. La artista paseó espectacular por la alfombra roja presumiendo de figura con un vestido de satén en tono blanco que se ajustaba a sus curvas. Fue en esta cita en la que confesó lo encantada que está en esta etapa de su vida, tras haber sido madre por primera vez de un niño que se llama Luai. Le tenía de hecho muy presente no solo en sus palabras sino en el collar que llevaba que era una pieza dorada con su nombre.

La artista reconoció que ahora también elige sus proyectos pensando en su hijo. "Quiero hacer cosas que mi hijo pueda ver. Pero también quiero hacer las que me inspiran a mí" explicó en E! Entertainment. Entusiasmado contó que se lleva al bebé a todas partes, incluso al set de rodaje. De hecho en este proyecto, que se rodó en Irlanda, viajó con Luai. Es a él a quien quiere transmitir las enseñanzas que ella ha adquirido a lo largo de su vida. "Estoy muy agradecida por haber obtenido tanta sabiduría de las experiencias que he tenido. No puedo esperar a compartirlas con la gente a la que quiero y con mi hijo cuando sea mayor" dijo a Page Six.

En esta première a Lindsay la acompañaba su marido Bader Shammas, con quien se casó un año antes del nacimiento de su hijo (vino al mundo en julio de 2023). Lindsay estaba acompañada además de su hermano Dakota, que tiene un papel en la misma película, de su madre Dina y de su hermana Ali, con quienes posó para un divertido selfie con su compañera de reparto Jane Seymour. En la cinta participa además la actriz canadiense Ayesha Curry. La cinta cuenta la historia de Maddie que, cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, viaja a Irlanda para ser su dama de honor dejando a un lado sus sentimientos.

A mediados de julio de 2023 el representante de la artista confirmaba el nacimiento de su bebé y el nombre que había elegido la artista para su primer hijo. El recién nacido, Luai, cuyo nombre significa en árabe escudo o protector, nació en Dubái pues la intérprete y su marido Bader Shammas, tienen fijada la residencia en los Emiratos Árabes. La protagonista de Tú a Londres y yo a California dio un giro a su vida después de una infancia y juventud problemáticas. Logró superar sus adiciones y dejar atrás sus escándalos personales para retomar su carrera. Aunque no ha logrado el mismo éxito que obtuvo cuando era una estrella infantil, Lindsay está en una etapa tranquila con la familia que ha formado.