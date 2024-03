La reacción de Brooklyn Beckham tras eliminarse su cameo en la cinta que dirige su mujer Nicola Peltz

La tarea de dirigir su primera película no ha sido sencilla para Nicola Peltz. La mujer de Brooklyn Beckham que se ha puesto detrás de las cámaras para dar forma a la película independiente Lola ha recorrido un camino difícil pues, como ha dicho ella misma, ser directora es un papel no exento de importantes retos. En este camino ha contado con la colaboración de su hermano Will Peltz y su marido Brooklyn Beckham, que han hecho papeles pequeños en la cinta. Sin embargo en el montaje final el cameo que hace su marido ha sido eliminado tal y como explica Nicola, que da las razones para este cambio.

"Tenía una línea, un simple ‘hola’, pero lo repetía con acento británico y miraba directamente a la cámara. Pensé: Dios mío, tenemos que continuar". Este cameo no salió como esperaba así que en el montaje de la película se cortó, algo que no gustó mucho al hijo de David y Victoria Beckham. "Brooklyn está muy enfadado porque se cortó su cameo" explica Nicola en declaraciones a Hollywood Reporter. Admitió no obstante que no podría haberse embarcado en este proyecto sin su apoyo, algo por lo que quiere darle las gracias."No podría haber hecho nada de esto sin él, porque me ha apoyado mucho todos los días en el set, lo que aprecio mucho" apunta.

El reto que supone dirigir una película

Reconoce que el proyecto ha sido un gran desafío. "Ser director es convertirte en un solucionador de problemas. Un día hay un problema con un coche, otro día es una tormenta. Rodamos en medio de la pandemia y tratas de establecer una cercanía con todo el mundo, pero tienes que llevar mascarilla y guardar la distancia. No tuvimos ningún positivo, lo que fue increíble, pero buena parte del presupuesto se destinó a los test para que todo el mundo estuviera a salvo" explica. Añade que el tiempo es un factor importante en una película independiente como esta así que tenía que intentar no entrar en pánico cuando no cumplía el plazo. "Muchos problemas" concluye.

En la fiesta de presentación de la cinta, Nicola contó con la presencia de Brooklyn, con quien se casó el 9 de abril de 2022, y también de su suegra, Victoria Beckham, con quien siempre se ha especulado que tiene una tensa relación. Las imágenes que dejó esa noche en el Beverly Hills Hotel, en las que se vio a Victoria bailando, demostraron que están más que compenetradas. "Al final de la noche me di cuenta de que realmente quería bailar. Brooklyn y yo le pedimos al DJ que pusiera Spice up your life, vino Victoria e hicimos una fiesta de baile con mi hermana. Fue realmente divertido" contó.

Nicola Peltz escribe, dirige y protagoniza la película Lola, que cuenta la historia de una joven de 19 años a principios de la década de 2000 que "trabaja para ahorrar suficiente dinero para sacar a su hermano pequeño, Arlo (Luke David Blumm), de un hogar tóxico dominado por su madre, Mona (Virginia Madsen)", según detalla la sinopsis oficial de la película.

