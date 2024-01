Nicola Peltz debuta como directora de cine con una producción dramática y cambio de look incluido

Tan solo llevamos 12 días desde que comenzó el año y ya está siendo uno de los más memorables para Nicola Peltz. La que forma oficialmente parte de la familia Beckham, está de doble celebración. Esta semana sopló las 29 velas y volverá a protagonizar otro momentazo por una razón aún más importante: debuta como directora de cine. Una noticia que hace varias temporadas aterrizó en nuestras manos, sorprendiéndonos con esta nueva faceta. ¿Modelo, influencer y ahora a los mandos de una producción? ¡Sí!

- Diseños lenceros, pedrería y encaje: los looks de fiesta de Harper Beckham, Nicola Peltz y Mia Regan

Aunque es cierto que ya la hemos visto actuar en la pequeña y en la gran pantalla en series como Welcome to Chippendales, ahora toma una nueva responsabilidad. La mujer de Brooklyn Beckham, con quien se casó en una boda millonaria en Miami, experimentó un llamativo cambio de look, de morena a rubia platino, por requisitos de guión. Según hemos podido observar, lleva más de tres años dando forma a Lola James, una película independiente que no solo ha protagonizado y escrito, también codirige junto a la intérprete Bria Vinaite.

- Nicola Peltz confiesa estar obsesionada con los pantalones de Victoria Beckham que triunfan en Zara

La actriz da vida a una chica de 19 años que trabaja para ahorrar dinero y sacar a su hermano pequeño de un tóxico hogar, mientras entra en una espiral de adicción a las drogas. Una dramática interpretación que viene acompañada con su caracterización correspondiente, una melena cortita y desfilada en un tono que poco favorece a su piel. ¿Cuándo podremos verla en acción? La heredera de un imperio millonario ha sido quien ha compartido hace tan solo unas horas la buena noticia a través de las redes sociales, por fin sabemos cuando saldrá a la luz, el próximo 9 de febrero.

- El look de Nicola Peltz en honor a Victoria Beckham con la camiseta 'pop' que arrasó en los 90

Pero no solo sabemos las fechas en las que llegará a los cines, también hemos podido darle al botón de play para descubrir el trailer de un par de minutos que nos anuncia la trama que promete arrancarnos más de una lágrima. "En los casi seis años transcurridos desde que comenzamos este viaje con Lola, es increíblemente emocionante poder finalmente compartir esta historia con el público”, explicó Nicola sobre el proyecto tiempo atrás.

- Nicola Peltz comparte su truco 'low cost' para deshacerse rápidamente del acné

“A pesar de una vida de dificultades, abusos y traumas generacionales, Lola es una luchadora, impulsada por el amor incondicional y la negativa a someterse al futuro insatisfactorio que se le ha impuesto. Es una historia sincera con la que esperamos que todos puedan identificarse y sentirse inspirados de alguna manera”, se sincera. Un debut de lo más esperado en el que seguramente estará derrochará elegancia con su vestuario y estará acompañada de su familia, entre los que destacará su suegra, la diseñadora Victoria Beckham.