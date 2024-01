Diseños lenceros, pedrería y encaje: los looks de fiesta de Harper Beckham, Nicola Peltz y Mia Regan

Si algo caracteriza las redes sociales de Victoria Beckham es que mezcla, de forma muy natural, contenidos de su firma de moda, trucos y tutoriales de belleza, y detalles de su vida personal. Es posible, de un solo vistazo, intuir el look que hará viral el próximo año, aprender a hacer correctamente un eyeliner y conocer cuál ha sido el último plan que ha compartido con los suyos. Pero curiosear el perfil de la diseñadora no solo nos permite enterarnos de estas cosas, también descubrir que su hija Harper tiene un estilo cada vez más definido, ¡y nos encanta!

Si hace solo unos días te contábamos que Victoria había elegido para su look de Fin de año un vestido de su firma que ya había conquistado a muchísimas referentes de estilo como Kendall Jenner e incluso a la reina de España, doña Letizia, hoy tenemos que añadir que la mujer de David Beckham lució un segundo look para la noche. Un favorecedor vestido de un tono verde esmeralda, largo hasta los pies y con un drapeado en la zona del abdomen que, seguro, conquistará a otras muchas expertas. Pero su elección no ha sido la única que ha llamado nuestra atención.

A sus 12 años, Harper, la hija menor del matrimonio, ha sufrido una evidente evolución de estilo que hemos podido apreciar a través de las imágenes que ha compartido su madre. Si antes apostaba por looks más cómodos para sus apariciones públicas, poco a poco ha ido virando hacia una estética más lady en la que no faltan los vestidos de corte lencero. Por eso no nos sorprende que para su último (y primer) look de fiesta se haya decantado por este tipo de prenda. Un diseño muy sencillo, de color negro, salpicado con pequeñas estrellas plateadas, que también podría servir para cualquier elección de invitada.

Pedrería y encaje, las elecciones de Nicola Peltz y Mia Regan

Junto a la familia Beckham se encontraba, celebrando la última noche del 2023, Mia Regan, novia de Romeo. La modelo de 21 años, cuyos gustos y estética definen muy bien el estilo de la Generación Z, se decantó por un vestido midi satinado, de color granate y manga corta, que se ceñía con suavidad a su figura. Contaba además con detalles de encaje en el escote y las mangas y una lazada en la zona del pecho, que le daban un aire lencero a la prenda.

Pero quizá, el más especial de todos era el de Nicola Peltz. Aunque la mujer de Brooklyn, el hijo mayor de los Bechkam, y él no pasaron la última noche del año junto a David y Victoria, sí compartieron varias instantáneas del momento en las que pudimos ver no solo lo enamorados que están, también el maravilloso diseño elegido por la actriz y modelo. La estadounidense, que el año pasado se decantó por un look combinado con Selena Gomez, eligió en esta ocasión un minivestido de tirante fino y pedrería que combinó con su melena suelta, semirrecogida en una pequeña coleta alta. ¡No podía estar más guapa!