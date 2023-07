El gran cambio de Harper Beckham, que acaba de cumplir 12 años

Harper Seven Beckham nació el 10 de julio de 2011 cumpliendo el sueño que habían perseguido sus padres durante tanto tiempo: tener una niña. La hemos visto crecer desde que era un bebé y, ahora que ha cumplido 12 años, se ha convertido en una estilosa jovencita con mucha personalidad. Harper es y será la princesa de la casa, sin embargo, lo cierto es que hasta este momento parecía que no se sentía muy identificada con esa etiqueta. En estos años la hemos visto apostando por la comodidad con looks deportivos (shorts, pantalones anchos, sudaderas, camisetas...) y siempre recurriendo a su calzado favorito: las zapatillas de colores.

- Harper Beckham, la mejor modelo de los vestidos que diseña su madre

Sin embargo, su última aparición pública ha sido muy comentada, ya que Harper ha cambiado radicalmente de imagen. La hija de Victoria Beckham ya no es una niña y así lo ha demostrado con los dos looks que eligió para acudir a la presentación de Leo Messi y Sergio Busquets como jugadores del Inter de Milán, club del que su padre es copropietario.

Primero acaparó todas las miradas con este sencillo vestido largo de tirantes de color rosa pastel que combinó con la melena recogida en un moño muy pulido con la raya al medio. Además de mostrar su versión más lady, llamó la atención un detalle en concreto: su manicura. Harper llevaba las uñas muy largas y, según parece en la imagen, pintadas con una clásica francesa.

- Messi se da un baño de masas en su presentación en Miami con los Beckham (incluida Harper) como anfitriones

Días después, Harper causó sensación al acudir de nuevo al DRV PNK Stadium junto a su familia. La joven volvió a repetir fórmula: vestido de tirantes que resaltaba su figura (ahora de color azul y con estampado floral en tonos negros), la melena recogida en una coleta pulida y uñas muy llamativas, cambiando la francesa por un rosa con glitter que no pasó desapercibido. En las dos ocasiones, la pequeña de la familia Beckham puso su 'sello' personal llevando zapatillas deportivas de color blanco para estar cómoda.

- El cumpleaños más chic de Harper Beckham

Solo hay que ver estas fotos para darse cuenta de la transformación que ha experimentado Harper Seven Beckham. Con 12 años recién cumplidos, la hemos visto cambiar la ropa de sport por vestidos muy femeninos y elegantes. Este nuevo estilo ya lo mostró en su cumpleaños, el pasado 10 de julio, cuando disfrutó junto a toda su familia de una fiesta en el emblemático Harrods de Londres.

Para soplar las velas, Harper se decantó por un vestido lencero de color lila y unas originales zapatillas con cordones de colores con calcetines. Para completar su look decidió llevar la melena suelta y lució un bolso metalizado de color y las uñas XXL en un blanco impoluto que destacaba mucho.

- Las imágenes más tiernas de David Beckham con su hija en el concierto de Harry Styles

Viendo sus últimos estilismos, se trata de una combinación que se ha convertido en su preferida, ya que siempre lleva vestidos, ya sea lisos o estampados, con deportivas y bolsos pequeños. Hace unas semanas la vimos incluso ir un paso más allá y llevó unas sandalias con plataforma de color blando, demostrado lo mucho que le gusta probar diferentes prendas, calzado, complementos, bolsos... mientras va creando su propio estilo. Incluso se ha puesto en varias ocasiones un traje de chaqueta y pantalón o falda, luciendo una imagen mucho más sobria y adulta.

- Harper Beckham se suma al fenómeno Rosalía, ¡una minifan en potencia!

Desde luego, tiene a quién salir, ya que tanto Victoria como David Beckham son referentes de moda a nivel mundial y sus looks siempre son muy aplaudidos. También sus hermanos, Brooklyn, Romeo y Cruz, tienen personalidades distintas y sus formas de vestir no tienen nada que ver.

Si Harper ya genera tanta expectación siento tan pequeña, no nos podemos ni imaginar cómo serán los años que están por venir. ¿Se animará a seguir los pasos de sus padres? ¿se convertirá ella también un icono de estilo?

- Victoria Beckham muestra imágenes inéditas de su hija Harper