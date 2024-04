El cambio de vida de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dos años después de las polémicas que rodearon su lujosa boda

El 9 de abril de 2022 Miami se convertía en el centro de atención gracias a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, una cita de invitados VIP que unía al mayor de los Beckham con la hija del millonario Nelson Peltz. Dos años han pasado desde aquella lujosa fiesta que, además de celebrar el amor de la pareja, estuvo marcada por cierta polémica. La pareja se ha mantenido desde entonces unida y en cada una de sus apariciones ha demostrado que siguen tan enamorados como el primer día, ajenos a comentarios y especulaciones. Ahora Nicola ha conmemorado su segundo aniversario revelando cómo es estar casada con Brooklyn, que ha heredado de su padre, uno de los hombres más atractivos del mundo, su carisma y estilo. Te contamos cómo ha cambiado la vida de la pareja desde su "sí, quiero".

La relación con su suegra

"Es como estar en una fiesta de pijamas y querer repetir todos los días. Es una eterna fiesta de pijamas, así nos sentimos. Es mi mejor amigo". La mujer de Brooklyn asegura que él tiene preparada alguna sorpresa para celebrar estos dos años juntos, quizá un perro, aunque ya tienen cinco. La relación del matrimonio parece igual de fuerte que el primer día, aunque tras su boda se puso en duda esta buena sintonía se extendiera a la familia de él. Se habló entonces mucho de sus diferencias con su suegra, Victoria Beckham, porque se dijo que había elegido un Valentino en lugar de uno de sus diseños para su boda, pero nada más lejos de la realidad a juzgar por los acontecimientos de estos meses. "Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad" dijo la modelo.

Brooklyn y Nicola se han unido a las vacaciones familiares de los Beckham con total normalidad. Navegan juntos en yate, se escapan a paradisiacas playas e incluso siguen las tradiciones de días tan señalados como la Pascua, poniéndose divertidas diademas con orejas de conejo. Nicola y Victoria han escenificado en varias ocasiones públicas su buena sintonía, hasta el punto de que se apoyan la una a la otra en sus iniciativas. Así se pudo comprobar en la presentación de la nueva película de Nicola en la que suegra y nuera compartieron pista de baile. "Al final de la noche me di cuenta de que realmente quería bailar. Brooklyn y yo le pedimos al DJ que pusiera Spice up your life, vino Victoria e hicimos una fiesta de baile con mi hermana. Fue realmente divertido" contó la modelo.

Problemas con las organizadoras de la boda

Este no fue el único "drama" que transcendió del enlace. Un desencuentro con las organizadoras contratadas inicialmente para hacerse cargo del evento no solo llegó a los juzgados sino que sacó a la luz los entresijos de la fiesta. Según contaron el novio no estaba implicado al cien por cien en los preparativos y tenía ideas que no gustaban nada a la novia, que además trataba de ocultar sus fallos en la organización a su suegra Victoria. Aunque estuvieron a punto de posponer la celebración esta se llevó a cabo y se desarrolló, al menos en apariencia, sin contratiempos. Tampoco parece que las diferencias de criterio de los novios en la elección de la comida por ejemplo (algo que también salió a la luz) les pasaran factura.

Empezaron su matrimonio en Los Ángeles, en una impresionante mansión en Beverly Hills en la que las enormes cristaleras dejaban entrar mucha luz y convertían el espacio en parte del entorno. Una casa de diseño que acaban de vender por unos 10 millones de euros para fijar su residencia en Miami, donde está la familia de Nicola. Viajan también a menudo a Europa, donde tienen fijada su residencia los Beckham (en el Reino Unido) y continente que recorren en sus vacaciones familiares. Cuando se casaron Brooklyn estaba centrado en su faceta como fotógrafo. Colocaba a su mujer en el objetivo de muchos de sus trabajos y ella, más que acostumbrada a posar, no tiene problemas en ser su musa.

Interés por nuevas facetas profesionales como la cocina y el cine

Con el paso de los meses los dos han explorado otras facetas de sí mismos y nuevas formas de expresión artística. En el caso de Brooklyn se ha interesado por la cocina, grabando vídeos con sus recetas que han sido muy cuestionados. Los ingredientes que utiliza y las formas de elaborar la comida han suscitado muchos comentarios, pues se le critica por usar elementos demasiado caros y hacer recetas demasiado sencillas. Se le ha cuestionado mucho también por definirse como chef cuando no tiene formación culinaria ni ha trabajado en restaurantes. Nicola por su parte se ha puesto al otro lado de la cámara para dirigir su primera película titulada Lola, una cinta que también protagoniza. Un terreno nuevo que ha explorado en compañía de su marido, que hizo un cameo en la cinta, aunque en el montaje final fue eliminado. "Tenía una línea, un simple 'hola', pero lo repetía con acento británico y miraba directamente a la cámara. Pensé: Dios mío, tenemos que continuar".

La falta de naturalidad le costó su aparición en la cinta, algo que enfadó mucho a Brooklyn que sin embargo recibió los halagos de su mujer por su apoyo. "No podría haber hecho nada de esto sin él, porque me ha apoyado mucho todos los días en el set, lo que aprecio mucho" dijo Nicola. Lo que por ahora no ha cambiado es que siguen siendo dos en casa. De momento la pareja no ha ampliado la familia, aunque en alguna ocasión han manifestado que es su deseo hacerlo. De hecho quieren una familia numerosa, con muchos hijos. "Queremos una gran familia. Queremos tener algunos de nuestros propios hijos y también queremos adoptarlos" ha dicho Nicola en alguna ocasión.