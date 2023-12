La divertida escapada de los Beckham a las Bahamas ¡con Victoria bailando junto a Nicola Peltz!

Loading the player...

Los Beckham han demostrado en muchas ocasiones que son como una piña. Disfrutan mucho de los planes que realizan en familia, y esto incluye también a Nicola Peltz, mujer de Brooklyn Beckham. El matrimonio ha abierto el álbum de sus paradisíacos días en las Bahamas, pero no ha sido una escapada solo para dos, sino que han estado muy bien acompañados por David y Victoria Beckham, así como sus hijos Harper y Cruz; solo faltaba Romeo, quien no pudo acudir. En las fotos y vídeos que han compartido se puede ver lo bien que lo han pasado saboreando la gastronomía, paseando en barco o jugando en la arena. Pero el momento más divertido es el baile que protagoniza la ex Spice Girl con su nuera ¡en tacones y en la orilla! De esta forma, han demostrado que mantienen una estupenda relación, pese a los rumores. Dale al play y no te lo pierdas.

