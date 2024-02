Nuevo gesto de Victoria Beckham con el que zanja definitivamente los rumores de mala relación con Nicola Peltz

El último movimiento de Victoria Beckham ha zanjado para siempre las especulaciones sobre una mala relación con Nicola Peltz, su nuera. La diseñadora tiene una excelente sintonía con la esposa de su primogénito y así ha quedado reflejado en un gesto: comparten gustos y su armario está abierto para ella. La actriz y modelo estadounidense ha sido fotografiada saliendo de un exclusivo hotel con Brooklyn Beckham vestida con una chaqueta de cuero al más puro estilo Motomami, una prenda que lució la exintegrante de las Spice Girl hace más de dos décadas.

Victoria, ilusionada de tener esta conexión con su nuera, ha compartido la citada imagen en la que Nicola aparece con la chaqueta tricolor (negra, azul y blanca), jeans, botines negros con plataforma y gafas de sol. Un look todoterreno en el que se confirma una vez más que es todo un icono para la GenZ. La diseñadora ha ido un paso más y ha hecho un collage uniendo esa foto con otra de hace más de dos décadas en la que ella misma luce la biker, perteneciente a la colección primavera-verano 2001 de Dolce & Gabbana. Curiosamente la combinó de forma similar, con vaqueros de cuadros y gafas.

La cazadora que ha conquistado a Victoria y Nicola no es la única coincidencia entre ambas imágenes. En las dos instantáneas aparece Brooklyn Beckham y esta comparativa nos permite también ver su evolución. En la que aparece de la mano con su madre está hecha en 2001, durante la victoria del Manchester United en la Premier League. Tenía entonces dos años y aparece vestido con la camiseta de los Red Devils a los que pertenecía su padre. En la otra foto, que es reciente, camina de la mano con su esposa con pantalones vaqueros y sudadera roja deportiva. Demuestra así que sigue de cerca las tendencias y las adapta a su propio estilo.

Otro gesto que evidencia la buena relación familiar es que Nicola ya se encuentra en París para apoyar a su suegra en la presentación de su nueva colección el viernes 1 de marzo a las 20:00 horas. "Te quiero mucho", ha dicho la artista junto a una imagen en la que posan divertidas en la capital gala. En medio de los últimos preparativos del desfile, Victoria Beckham ha aparecido con muletas y una bota especial puesto que se ha roto el pie. Este contratiempo no le ha impedido seguir adelante con su trabajo, en el que cuenta con el completo apoyo de toda su familia y de amigas íntimas a las que se espera ver en su show.

Los rumores de distanciamiento entre Victoria y Nicola comenzaron a sonar en 2022, cuando la artista confió en Valentino para el look nupcial de su boda con Brooklyn en vez de usar un diseño de su suegra. En ese momento ambas partes aseguraron que no había discrepancias y meses después Peltz dejó claro en una entrevista de Cosmopolitan que no existía ninguna guerra, que le sorprende leer noticias opuestas a su realidad y que ciertas informaciones le hacen daño. "Es horrible, porque me gustaría responder a cada persona diciendo: no es cierto, no es cierto, no es cierto", confesaba.

Los Beckham son una piña y tanto David como Victoria siempre han demostrado que acogen a las parejas de sus hijos como miembros de la familia. Así queda reflejado en el mensaje que la diseñadora le ha dejado a Mia Regan tras romper con Romeo Cruz después de cinco años de relación y un mes de convivencia. "Bella, besos", le decía a su exnuera en su última publicación durante la Semana de la Moda de Milán.