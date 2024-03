Lorena Bernal vuelve a la interpretación de la mano de 'The Good Doctor', un fenómeno televisivo

"Estoy asentada en Londres y he vuelto a tocar la puerta de la interpretación porque lo echo de menos y me apasiona", nos decía Lorena Bernal hace unas semanas en una entrevista, avanzándonos que "hay varios proyectos en el horizonte". Ahora hemos conocido los detalles de uno de esos nuevos retos y no puede ser más emocionante: se ha incorporado a The Good Doctor, considerado un fenómeno televisivo. La que fuera Miss España, que vive en Reino Unido junto a Mikel Arteta y sus tres hijos, participa en la séptima temporada de esta serie de éxito internacional protagonizada por Freddie Highmore y Will Yun Lee, quienes la han recibido con gran compañerismo. Emocionada por esta oportunidad, ha compartido los entresijos del rodaje, desde los guiones al plató en el que se desarrolla la trama. ¿Quieres ver cómo ha sido su paso por este drama médico? Dale al play y no te lo pierdas.

