Hablamos con Lorena Bernal de su encuentro con el príncipe Guillermo, su vida familiar en Londres y su nuevo proyecto empresarial

Desde que fue elegida Miss España en el año 1999, la vida de Lorena Bernal cambió de un día para otro. Fue elegida la mujer más bella de nuestro país y tenía una prometedora carrera por delante, pero su mayor sueño era ser actriz. Y lo consiguió. Cuando estaba en su mejor momento profesional, Lorena se quedó embarazada de su primer hijo junto a Mikel Arteta y, en ese momento, decidió que su prioridad sería su familia. Después vendrían sus otros dos hijos y terminaron de fijar su residencia en Inglaterra, donde están felices y totalmente adaptados.

Hablamos con Lorena en un gran momento personal pero también profesional, ya que tiene muy claro hacia dónde quiere enfocar su futuro. "Estoy aportando mi granito de arena para conseguir un mundo mejor", nos dice emocionada al anunciarnos el nuevo proyecto en el que se ha embarcado. Modelo, actriz, presentadora, coach... y ahora también empresaria. Parece que no hay nada que se le resista a Lorena Bernal, quien sigue teniendo la misma magia, la misma alegría y la misma ilusión que cuando fue coronada.

- Lorena, lo primero ¿cómo estás?

Estoy muy bien, gracias. Siempre me gusta conectar con la gente de España.

- Muchos de los que te conocieron tras ser coronada Miss España te echan de menos, ¿qué les dirías de por qué no trabajas tanto aquí?

Les diría que yo también les echo de menos. Tengo siempre un recuerdo buenísimo de cómo me trataba la gente y, bueno, me siguen tratando genial cada vez que voy a España. Tengo muchas ganas de trabajar allí otra vez. Me encanta todo lo que se está haciendo en televisión y cine, ¡hay muchísimo talento! En cuanto se dé la ocasión adecuada lo haré. En el 2007 se me abrieron las puertas para trabajar fuera y no me lo pensé. Después, ya establecí mi residencia en Reino Unido por mis hijos y mi marido, y se me hace más complicado viajar para trabajar. Pero bueno, todo llegará.

- ¿Cómo ha empezado el 2024 para ti?

La verdad es que ha empezado a tope. Las fiestas fueron de maravilla porque vino mucha familia a compartirlas con nosotros. Tras las fiestas, y con el clima inglés en invierno, costó un poco arrancar, pero tras un viajecito al sol a cargar energía, no he parado. Estoy trabajando en un montón de proyectos y con la vuelta a la rutina tras las vacaciones escolares.

- Para muchos fuiste la Miss España más espectacular y tu belleza traspasó fronteras, ¿cómo recuerdas aquella época?

Gracias. La verdad es que fue una época muy intensa y de muchos cambios, tanto para mí como para las personas que me rodeaban. Pasé del anonimato a la fama y a la vida profesional de la noche a la mañana con 17 años y sin tiempo para asimilarlo. Siempre me había imaginado trabajando en televisión y cine, así que para mi fue un regalo, un sueño hecho realidad. Estaba viviendo lo que siempre había querido y para lo que, afortunadamente, me había estado preparando desde pequeña. Moda, televisión, cine, galas... hice de todo y disfruté mucho de todo. Recibí mucho cariño de la gente y conocí de todo. No tengo ningún recuerdo negativo de toda esa época. Era divertido, increíble y lo disfruté muchísimo cuando ya lo empecé a asimilar. Durante años no paré de trabajar, de viajar, de rodar, de grabar, de estar con gente... Fue una época muy bonita.

- ¿Cambiarías algo de lo que hiciste o de las decisiones que tomaste?

Absolutamente nada. Siempre fui muy leal a mí misma, mantuve siempre mis valores y principios, y nunca hice nada que no quisiera o dije que sí a nada que no me diera total sensación de estar haciendo lo correcto. Dije que no a muchas cosas que quizás me habrían abierto aún más puertas, pero siempre tuve claridad en lo que no quería experimentar. Lo que sí tuve en un momento es la necesidad de parar un poco cuando descubrí otros aspectos de la vida y empecé a darme cuenta de lo que realmente me importaba y me llenaba. El mundo del entretenimiento me encanta, pero si no tienes otras áreas de tu vida bien llenas, ese mundo te puede mostrar su peor cara. Soledad, superficialidad, vacío... Y si te dejas llevar demasiado por el éxito, se te puede pasar llenar esas áreas que son las que te mantienen estable.

- Te vimos actuando en diferentes series, telenovelas... ¿en qué punto se encuentra tu carrera como actriz? ¿te gustaría retomarla?

Sí, trabajé mucho de actriz, que era lo que más me gustaba. Telenovelas, series diarias y semanales, cine... eso me llevó a trabajar después en coproducciones con USA y a trasladarme a Los Ángeles, donde empecé a trabajar al poco de llegar. En el momento quizás más álgido de mi carrera y sin planearlo, me quedé embarazada. Tuve sensaciones encontradas, ya que iba a tener que parar la carrera que tan bien me estaba yendo, pero a la vez sentía una sensación de plenitud que nada antes me había dado. Ni estar en los Oscar, ni trabajar en Hollywood... nada. Así que tuve claro que quería vivir la maternidad profundamente y explorar esa sensación de plenitud que nunca antes había tenido, ni con lo que yo pensaba que era lo que más me llenaba en la vida, que era mi carrera. Pausé el trabajo durante varios años y tuve a mis tres hijos. La maternidad me dio una visión de la vida muy distinta, y cuando volví a la actuación ya no era lo mismo. Estaba muchísimo más madura a nivel emocional pero ya no era mi prioridad, así que la logística se hizo complicada. Ahora mismo, que ya estoy asentada en Londres, he vuelto a tocar esa puerta porque lo echo de menos y me apasiona. Hay varios proyectos en el horizonte, pero también estoy con otras cosas que también me apasionan y sin prisa, preparándome y esperando a que salga cuando tenga que salir.

- Hace años te instalaste en Londres junto a tu marido y tus hijos, ¿te gusta la vida allí? ¿hay algo a lo que te costó acostumbrarte?

Sí, hace cuatro años ya que vivimos aquí. Los dos primeros coincidió con la época del COVID, así que no me parece que fuera tanto. Estamos muy acostumbrados a la vida de aquí. En Reino Unido hemos vivido ya en Glasgow, Manchester, Liverpool y otra época anterior en Londres de cinco años, además de la de ahora. Me gusta la vida rodeada de gente de todo tipo y de todo tipo de culturas. Nosotros mantenemos mucho de nuestra cultura en casa, pero estamos muy integrados a la vida de aquí.

- ¿Nos puedes contar cómo es un día normal en tu vida?

Ha habido muchos cambios en mi vida durante los últimos 25 años y siempre me ha costado describir un día normal porque siempre han ido cambiando dependiendo de dónde estaba. Creo que por primera vez en mucho tiempo, ahora tengo una vida bastante estable. Llevo a mis hijos al colegio cada mañana y trabajo hasta que los recojo por la tarde. Estoy con ellos hasta que se meten en la cama y entonces trabajo un poco más en lo que sea que esté en ese momento. Si tengo algo de tiempo, voy al gimnasio o tomo café o como con alguna amiga pero, básicamente, ese es mi día a día. Los fines de semana tengo sobredosis de fútbol, ya que me toca ver los partidos de mis tres hijos, que son en lugares diferentes y en horarios diferentes, y los partidos de mi marido, que siempre los vemos con los niños. Y bueno, en esta rutina se intercalan cenas, eventos, viajes... También todo cambia cuando mi marido tiene algún día libre, que entonces dejo lo que sea y estoy con él, ya que tiene muy pocos días libres y nos gusta disfrutarlos juntos.

- ¿Qué planes te gusta hacer para desconectar con tu marido, Mikel Arteta?

Lo que se pueda. Somos bastante tranquilos y no necesitamos grandes planes. Desayunamos, comemos, cenamos o vamos a algún lugar que nos gusta a pasar unas horas desconectados del mundo.

- Ya habéis cumplido más de una década juntos, ¿qué balance haces de todos estos años?

Sí, hace unos días cumplimos 21 años juntos y llevamos casi 14 casados. El Balance muy bueno, se me han pasado los años volando... Hemos crecido juntos en muchos sentidos y vivido un montón de experiencias increíbles que nos han hecho unirnos más allá de la unión de pareja. Compartimos una vida muy intensa y nos apoyamos el uno en el otro. Tener al lado a alguien a quien amas y admiras hace que te apetezca hacer de todo en la vida y te atrevas a tomar riesgos, porque te sientes seguro y sabes que tienes a alguien con quien compartirlo y que estará ahí pase lo que pase.

- Hace un par de años nos contaste que tus hijos mostraban mucho interés por el fútbol, ¿sigue siendo así?

Sí, sigue siendo así, y cada vez más. Antes no lo veía como lo veo ahora. A medida que se han ido haciendo mayores he ido observando cuáles son las alternativas para los niños hoy en día, así que estoy encantada de que les guste tanto el fútbol. Les hace estar en la calle mucho tiempo, estar con amigos, tener valores deportivos que me encantan, cuidarse la salud, querer dormir bien y comer bien... Creo que hoy en día más que nunca esto es importante, ya que las otras opciones tienen muchas papeletas para aislarse o meterse en cosas que no son tan saludables.

- ¿Son muy diferentes?

Son los tres muy distintos en cuanto a tipos de personalidad. Están muy unidos y se quieren y necesitan mucho. Son buenos, muy activos y muy divertidos.

- Hacía tiempo que no te veíamos en público y la semana pasada acudiste a la gala benéfica de la London's Air Ambulance, donde coincidiste con el príncipe Guillermo. ¿Pudiste saludarle? ¿Cómo es en las distancias cortas?

Sí, no soy mucho de ir a eventos públicos si no tengo una conexión real con el tema. Fui a muchísimos cuando era más joven ¡y creo que llené el cupo! A este fuimos porque, cuando nos invitaron, nos contaron con todo detalle a qué se dedica la organización benéfica y nos encantó lo que hacen, cómo lo hacen y nos pareció importante mostrar nuestro apoyo. Tienen helicópteros que llegan al lugar del accidente en unos pocos minutos con doctores y equipación que les permite hasta operar in situ si hace falta. Han salvado muchísimas vidas de gente que ha tenido accidentes y no habrían sobrevivido si hubieran dependido de llegar al hospital a tiempo. Fue un honor conocer y estar sentados al lado del príncipe Guillermo, que en su día fue piloto de uno de estos helicópteros y por eso está tan comprometido con la ONG. Me pareció un hombre serio y comprometido, y muy natural en las distancias cortas. Hablamos bastante durante la cena y nos reímos mucho, fue un placer conocerle.

- Su padre, el rey Carlos III, y su mujer, la Princesa de Gales, están pasando un momento de salud delicado, ¿comentó algo al respecto?

En su discurso dio las gracias a todos por los mensajes de cariño hacia su familia.

- ¿Cómo se está viviendo en Inglaterra? ¿hay mucha preocupación?

No estoy muy al tanto de las noticias, pero seguro que sí. La gente se siente muy cercana a ellos y les tienen mucho cariño, asi que supongo que estarán muy pendientes de cómo evoluciona todo.

- Te vemos espectacular y guapísima, ¿cuál dirías que es el secreto de tu belleza? ¿y cómo te mantienes en forma?

El mayor secreto es, sin duda, estar feliz con la vida y mantenerse sana física y mentalmente. Esto se refleja en todo: en la energía, en la piel, el pelo, los músculos... todo. Siempre se lo digo a las niñas y jóvenes con las que me encuentro, las facciones o la forma del cuerpo no dan la belleza. Hay una cultura ahora de asociar la belleza a ciertas líneas físicas, pero la belleza de verdad es la que transmites sin el maquillaje, con tu sonrisa, tu frescura. Es cuestión de trabajar en estar a gusto contigo misma, y físicamente cuidarte la salud. La alimentación, el agua, dormir, hacer ejercicio, divertirte, no perder la curiosidad, la alegría de vivir, el amor, las ganas de cuidarte... Es imposible no estar guapa si cumples estos requisitos.

- Mucha gente no lo sabe, pero hace unos meses fundaste 'Live Love Better', ¿qué nos puedes contar de este proyecto?

Sí, llevaba tiempo trabajando en ello y por fin lo lanzamos. Muchos saben que empecé a estudiar Psicología, lo que no se sabe es que continué con los estudios en paralelo a mi trabajo. Estudié todo tipo de terapias, espiritualidad, ciencia, y me diplomé como life coach, coach espiritual y terapeuta de mindfulness. Llevo tiempo trabajando como tal en paralelo a todo lo demás y se me ocurrió la idea de juntarlo todo y crear una empresa en la que poder hacer todo lo que me gusta a la vez, llegando a más gente de la que llegaba siendo coach. Vi una necesidad real y preocupante de ayudar a las personas no solo a ser felices, sino a que se den cuenta de que pueden serlo con unos cambios muy simples. Vivimos en unos tiempos complicados, con la vida en teoriá más facil y cómoda que nunca, pero con más depresión, ansiedad, estrés y violencia que nunca. Es tan importante que aprendamos a querernos los unos a los otros y a disfrutar de la corta vida que tenemos, que no podía no aportar mi granito de arena para colaborar en esto. Quiero que la gente de éxito profesional tenga la capacidad de disfrutar de eso y de su vida familiar, que los jóvenes encuentren sentido a la vida, que las personas con menos recursos descubran qué es lo más importante para ser felices... En 'Live Love Better' hacemos eventos de todo tipo enfocados al crecimiento personal y la salud mental, emocional y espiritual, y coaching grupal para personas que se unen con un objetivo común, para empresas y líderes y para colegios. También empezaremos pronto con la Fundación que se dedicará a lo mismo, pero para otras áreas de la sociedad. Estoy encantada con este proyecto y muy ocupada también.

- ¿Qué te aporta apoyar este tipo de causas?

Quiero vivir en un mundo en el que las personas son felices y sonríen y aman la vida. No quiero estar rodeada de personas estresadas, enfadadas, ansiosas, celosas, tristes, descontentas... no es justo ni para ellas ni para los que les rodean. He vivido una vida con todo tipo de experiencias y, con la mezcla de todas sumando lo que he estudiado, he aprendido que hay un secreto para conseguir esto y no es tan difícil. La compañía se llama 'Live Love Better' porque el secreto es aprender a vivir y a amar mejor, o aprender a vivir el amor mejor, el amor por uno mismo y por los demás, la vida. Si cambiamos eso, nos cambia la prespectiva con la que afrontamos nuestra realidad y, aunque los problemas sigan existiendo, los ves de otra manera y ya no te causan infelicidad. Conseguir ayudar a las personas, de cualquier tipo, a ver esto, me aporta una satisfacción increíble. Y estoy aportando mi granito de arena para conseguir un mundo mejor.

- Modelo, actriz, presentadora, empresaria, coach... ¿hay alguna otra faceta que te gustaría probar?

Sí, alguna hay por ahí que estoy pensando en desarrollar. Antes pensaba que tenía que elegir una faceta y enfocarme solo en esa. Aunque tuviera una variedad de inquietudes y pasiones dentro de mí, no entendía que podía expresar todo el conjunto de mi identidad. Era o artista o madre o coah... Ahora sé que uno es muchas cosas a la vez dentro, y es una maravilla poder ser toda tú hacia el mundo. Animo a todos a que no se queden con una única faceta de su identidad y que exploren todas sus pasiones, que no se dejen nada dentro.