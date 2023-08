Las imágenes más románticas de Lorena Bernal y Mikel Arteta tras la victoria del Arsenal

¡Victoria del Arsenal! El equipo capitaneado por Mikel Arteta conquistó la Supercopa inglesa en un partido de infarto, que llegó a la tanda de penaltis tras un empate 1-1, contra el Manchester City. Los pupilos de Guardiola no pudieron hacer nada contra los de Arteta que acabó anotando la 17ª victoria en esta competición para su conjunto. A pie de campo esperaba al entrenador otro de sus mejores éxitos, en este caso a nivel personal: su mujer Lorena Bernal y sus hijos, que no dudaron en saltar al césped para felicitarle. “Ganando o perdiendo, siempre apoyándote… aunque ganar sabe mejor” escribió Lorena en sus perfiles.

Se pudieron captar así las imágenes más románticas de la pareja, que este mes de julio ha celebrado su 13º aniversario de boda. La modelo y presentadora, que lleva unos años centrada su faceta más familiar, salió al campo para abrazar a su marido, al que dio un cariñoso beso por esta significativa victoria. Los mismos que recibió Arteta de sus hijos que se abrazaron a él entusiasmados. La pareja, que se muestra muy cariñosa en cada una de sus apariciones, ha formado una numerosa familia con tras hijos, Gabriel (2009), Daniel (2012) y Oliver (2015).

Una carrera marcada por el éxito

Fue en el año 2016 cuando Mikel Arteta anunció su retirada de los terrenos de juego con el Arsenal para iniciar una nueva etapa como entrenador. Se unía así al equipo técnico del Manchester City, a las órdenes de Guardiola. En 2019 dejaba a su mentor Guardiola para entrenar a su antiguo equipo. El deportista empezó en las categorías inferiores del FC Barcelona, para continuar en el PSG, Glasgow Rangers, Real Sociedad y Everton antes de llegar al Arsenal, donde jugó durante cinco temporadas.

Uno de los apoyos incondicionales en esta carrera hacia el podium ha sido su mujer, Lorena Bernal, que comenzó su andadura en las pasarelas en Estados Unidos. Argentina de nacimiento, pero criada en el País Vasco, fue proclamada Miss España en 1999 con 17 años, un título que le abrió las puertas a la industria. Debutó como actriz en las telenovelas El secreto y Luna Negra, haciendo también algún que otro cameo en la serie de Televisión Española, Paraíso. Más tarde llegaría el salto internacional: Lorena Bernal cruzó el charco y participó en producciones como Chuck y CSI Miami, así como en películas de la talla de The Deal, Clean Break o Stilletto.

En julio de 2010 contraía matrimonio en Mallorca con Mikel Arteta y se centraba en su familia, compaginando la maternidad con su profesión. “Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginas un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo" reconoció hace unos años. El pasado verano acudía junto a su marido al estreno del documental Todo o nada, en el que Arteta mostraba lo vivido con el Arsenal en la temporada 2021-2022.